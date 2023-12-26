世界新聞網統計：2023洛城最熱新聞

蒙市槍殺案現場「舞星」舞廳。（記者朱敏梓／攝影）

2023年轉瞬即逝，這一年，洛杉磯經歷了颶風和高溫等自然災害以及偷盜打砸搶案猖獗的治安問題，給居民的安全帶來了嚴峻考驗。同時，後疫情時代，民眾面對高通膨的壓力，更努力適應高成本的生活。洛杉磯世界日報透過世界新聞網和社群平台的大數據，匯總了讀者瀏覽關注度最高的八大熱門新聞話題，回顧發生在南加的重要事件。

新年蒙市槍案11死 華裔英雄奪槍

農曆大年夜1月21日晚，南加華人 聚居的蒙特利公園市(Monterey Park)發生大規模槍擊案，造成11死9傷。72歲的華裔兇嫌陳友艮(Huu Can Tran)在「舞星」舞社大肆殺戮，緊接著闖入「來來」舞社試圖繼續作案，華裔英雄蔡班達面對危險勇敢奪槍，阻止了悲劇惡化。案發第二天下午，槍手陳友艮在與警方對峙過程中自殺。總統拜登宣布22日至26日降半旗，並表彰了「奪槍英雄」蔡班達。

這一年來，政府和社區不斷舉辦活動來溫暖人心。槍擊案雖已過去許久，但依舊是許多人心中揮之不去的陰影。「舞星」老闆稱不會重新開張，周邊商家也受到衝擊。蒙市市議會8月2日全票通過了限槍法案，在該市添加「槍枝禁售區」，要求槍枝經銷商店與學校、住宅至少相隔1000呎距離。

「來來舞廳」監控視頻記錄下蔡班達和槍手陳友艮搏鬥的全程。(截取自監控錄像)

打砸搶猖狂 老婦慘遭拖行

哈仙達岡(Hacienda Heights)8月14日發生駭人搶劫案，七旬華婦在銀行前被非裔劫匪搶包。期間劫匪不僅狂追華婦，拉扯中還將她拖行至少30呎。

8月14日在哈岡美國銀行前停車場，一名非裔男搶奪華婦錢包並將她拖拽在地，場面恐怖。（本報檔案照）

工業市(Industry)好市多11月26日在停車場也發生可怕劫案，37歲華女在與歹徒的拉扯中，遭後者駕車拖行50碼，並重重摔倒在地；她頭部傷勢嚴重，滿身是血。據悉嫌犯很可能在同一停車場，對其它車輛內的財物進行偷盜。

亞凱迪亞(Arcadia)聖塔安尼塔購物中心，12月3日發生打砸搶。四名帶口罩劫匪，手持大錘進行砸搶，劫走商品展示櫃中的名貴手表、包包等財物。案發時，眾多華人正在購物或用餐，有人稱聽到槍聲，現場一度非常混亂，有人被困其中，也有華人母女失散，打電話向親友求救。

殺豬盤橫行 華人屢遭騙

殺豬盤過去一年在南加依舊橫行，短信詐騙的手段各式各樣，感情欺騙、投資利潤誘惑等方式讓不少華人中招，尤其是對於銀髮族更易上當。阿罕布拉市年近八旬華裔婦人Emily就不幸落入殺豬盤，在從未謀面的「億萬多金小帥哥」指導下，馳騁加密貨幣投資市場，短短三周72萬元積蓄化為烏有，再加上提前取款投資而遭受的罰款和稅金，更讓其劫後餘生雪上加霜。

受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

華人命案失蹤頻傳 變冷案

洛杉磯華女李梅被丈夫殘忍殺害並分屍，李梅的父母仍下落不明，兇手哈斯克爾(Samuel Haskell IV)曾以搬運石塊的名義僱人拋屍，幾名工人發現真相後兩次報警，但都未得到當局妥善處理。因缺乏關鍵證據，警方在案發一個月後，仍未給出任何案情詳細說明。12月8日嫌犯在洛杉磯市中心刑事法院首次出庭，不過他的認罪程序延到2024年1月12日。如果三項謀殺罪名成立，他最高將面臨終身監禁，不得假釋。

37歲華女李梅，被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）

中國47歲女子金芳赴美見52歲男性網友失蹤，友人提供了其朋友圈發出的最後一條、疑似在求救視頻。車輛深夜行駛速度很快但似乎不穩定，金芳搖晃鏡頭拍攝道路兩側狀況，視頻在5秒時會聽到好像人發出聲音，隨後突然停止，車內氣氛詭異，懷疑是金芳感覺到危險，偷偷發視頻求救。兩人遺骸10月28日在內陸沙漠被發現。警方近日公布金芳死亡證明書，死因是兩人「探險失敗熱死」，並未確認有其他嫌犯，但仍在調查中。該案疑點是男性網友是前海豹突擊隊員，應該受過野戰訓練，知道如何應對極端天氣。

金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

84年首見颶風登陸 沙袋短缺

南加大 部分地區8月遭受了84年首次登陸加州的颶風喜萊莉，造成了大面積洪水和數千次停電。颶風帶來了持續性的降雨和大風，對於長久少雨乾旱的南加，幾天的降雨量就達到過去一整年的量級。內陸部分城市爆發洪水泥石流，發布居民撤離令。許多民眾措手不及，防洪沙袋被一搶而空，曾出現恐慌性囤積物資現象。

84年首見颶風喜萊莉登陸南加，內陸部分路段出現大面積積水。（本報檔案照）

蛋價漲蟹價跌 搶好市多金條

去年美國養雞場爆發禽流感，加上農場受高通膨影響，運營成本增加等原因，導致年初蛋價連連上漲。為購買相對便宜的雞蛋，大量民眾前往好市多；面對人潮，雖然好市多推出限購政策，但仍時常缺貨。而游水肉蟹年初卻出現大跳水現象，從每磅19.99元降到5.99元，民眾在超市排隊瘋搶，面對物價日益增漲的生活壓力，無疑是解饞福利。

蛋價暴漲導致好市多雞蛋賣光。（本報檔案照）

近期一向以價格實惠著稱的好市多上架金條，再次引發搶購潮，官網雖然限制每個會員限購兩條，但依舊在幾小時內被一搶而空。疫情後的高通膨，與高利率下對未來經濟走勢的不確定性，民眾對價格敏感度很高，頻繁有搶購現象發生。

好市多執行長在財報法說會中說，僅一個季度就賣出價值1億元的金條。（美聯社）

多行業罷工 潮 大廠裁員激增

南加2023年經歷了各行各業的罷工潮，7月2日在提高工資和福利的談判失敗後，南加數千名酒店員工罷工，而這正值酒店業一年中繁忙的國慶日周末假期。嘉惠爾醫院在8月出現為期10天的護士罷工，他們長期面對設備老舊、人手短缺的工作環境，由工會代表向院方提出加薪要求，但起初的談判不太順利。

嘉惠爾醫院護士罷工。（本報檔案照）

好萊塢演員工會經歷了史上最長的118天罷工最終達成協議，運用AI技術代替真人演出是這場罷工事件的導火線，雙方就串流平台分紅等問題難以達成共識。通膨的生活壓力讓各行各業員工尋求漲薪，但許多科技巨頭公司相繼開始多輪裁員減少成本，包括亞馬遜、谷歌、臉書等在內。不少華人員工在年初就收到裁員郵件，不僅斷了收入來源，更有為留美合法身分而煩惱。

中國取消隔離 航班增機票降

中國自1月8日起，取消了國際旅客強制隔離政策，對於受困3年疫情無法探親的南加華人，無疑是年初的最好消息。4月29日後，進一步取消核酸陰性證明檢查，對美中旅遊是極大利好。5月3日，美國交通運輸部允許中國航空公司每周往返美國航班從8班增至12班，讓不少民眾對居高不下的機票價格有回落期盼。10月美中航班再度大幅擴增到48班，11月9日擴增到70班。