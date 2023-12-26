我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

與警對峙1小時 家暴男燒死屋內

【洛杉磯訊】
赫蒙沙灘市一名男子在聖誕前夕與警方對峙後於火災中死亡。（abc7電視台）
赫蒙沙灘市一名男子在聖誕前夕與警方對峙後於火災中死亡。（abc7電視台）

聖誕前夕，洛杉磯縣赫蒙沙灘（Hermosa Beach）市發生一起家庭暴力事件。警方24日下午3時20分獲報，有女子在11街附近尖叫。當警員趕到現場時，發現該女子與兩名孩子已經從家中逃離，男嫌則堅守家中拒絕向警方投降。在與警方對峙數小時後，該房屋發生火災；雖然在消防員努力下大火被撲滅，但嫌犯已在屋內喪生。起火原因仍在調查中。

赫蒙沙灘市警局局長勒巴倫（Paul LeBaron）表示，男嫌曾對家人進行多次口頭威脅，還將自己鎖在屋內。警員懷疑男嫌持有武器，於是將他包圍並勸其出門投降。雙方對峙約一小時後，涉案住宅起火，男嫌仍拒絕離開。

洛杉磯縣消防隊長馬羅恩（Anthony Marrone）說，鑑於武裝男子的潛在威脅，消防隊員在外圍撲滅房屋二樓的火焰，並控制火勢以防蔓延至附近房屋。出於安全考量，附近房屋居民也被疏散。

直至當晚約9時30分，警方才進入住宅，試圖逮捕嫌犯，但發現他已死亡。嫌犯的死因，仍在調查中。

在這起事件中，嫌犯家中的狗被成功救出，成為火災倖存者。勒巴倫表示，警方明白這一事件在平安夜發生，會對附近社區家庭造成困擾，將盡一切努力，確保居民安全。

洛杉磯

上一則

南加民宅起火 兩寵物犬燒死

下一則

8名毒販被捕 每日送貨幾百家

延伸閱讀

平安夜 布碌崙地鐵鐵軌著火 四人受傷

平安夜 布碌崙地鐵鐵軌著火 四人受傷
南加聖誕節民宅起火 2隻寵物狗被燒死

南加聖誕節民宅起火 2隻寵物狗被燒死
屋崙餐廳老闆遭持槍追搶 車被撞翻

屋崙餐廳老闆遭持槍追搶 車被撞翻
竊車案爆增 法拉盛成重災區

竊車案爆增 法拉盛成重災區
華人婦女聯合會 慰問家暴受害婦女

華人婦女聯合會 慰問家暴受害婦女
涉嫌針對華人按摩店搶劫強姦 男嫌恐面臨25年刑期

涉嫌針對華人按摩店搶劫強姦 男嫌恐面臨25年刑期

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

2023-12-20 15:32

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢