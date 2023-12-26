貴州茅台與四季酒業 年終同歡

（左起）聖蓋博市議員丁言愉、聖蓋博副市長吳程遠、四季酒業市場開發總監劉鴻元、蒙特利公園市議員吳紹榮合影。（記者王若然／攝影）

由貴州茅台與四季酒業聯合舉辦的2023聖誕年終節慶活動暨茅台酒品鑒晚宴，23日晚在洛杉磯舉行。宴會貴賓雲集，加州眾議員 方樹強在內的數名民選官員、當地超市業者及社團共襄盛舉。業者說，前幾年茅台斷貨，如今重返美國市場後，銷量甚好；近幾年，茅台酒還打入美國主流市場，受到其他族裔的青睞。

茅台酒洛杉磯四季酒業董事長陳基勝及總裁陳宏業歡迎與會嘉賓，市場開發總監劉鴻元代表四季酒業致歡迎詞。劉鴻元介紹，當晚宴會主題是「Looking forward to MEI」（美好的期待），「美」意味著疫情過後，美好生活重新開始。活動邀請本地民選官員、社團領袖和超市業者等共進晚餐，在年底佳節到來之際，表達對他們的感謝。

劉鴻元說，四季酒業公司在90年代開始經銷茅台酒，通過三十多年經營，已經在全美各地成功建立成熟的華人和主流市場銷售渠道，如今已是美國酒業領軍企業之一。他說，前幾年茅台斷貨，如今重返美國市場後，銷量驚人。每年在美國能賣出幾千箱，一箱12瓶。四季酒業公司作為茅台酒在美國的經銷商，有30多年進口批發亞洲及歐洲暢銷品牌酒的經驗，提供的酒類高達兩百多種。

茅台酒是華人家喻戶曉的白酒品牌。在美國售賣的茅台酒是在中國原裝進口的，品質有保障。茅台酒整個生產周期長達五年，獨特的工藝、長時間的貯存，使茅台酒醬香濃郁，口感綿柔豐富。近幾年，茅台酒還打入美國主流市場，受到其他族裔的青睞。

當天與會的來賓熱情洋溢，聖誕節歡樂氣氛濃郁。不僅有美味佳餚，每桌也有茅台酒供嘉賓品嚐。來賓都被茅台獨特的香氣與口感所吸引，對茅台酒讚不絕口。現場還有茅台酒幸運抽獎活動，獎品分别是五份兩瓶装375ml茅台酒及十瓶375ml茅台不老酒。現場美酒飄香，嘉賓盡興而歸。