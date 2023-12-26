8名毒販被捕 每日送貨幾百家

范杜拉縣輯毒隊在抓捕過程中搜得的毒品和武器。（范杜拉縣緝毒隊供圖）

范杜拉縣緝毒隊（Ventura County Sheriff′s Office Narcotics Street Team）近日破獲重大毒品 交易案，共逮捕了八人。據悉，該販毒團伙每天向南加州 地區數百家供應毒品。

根據范杜拉縣緝毒隊，他們最早在今年7月了解到該販毒團伙在范杜拉縣和洛杉磯縣部分地區販售毒品，並送貨到家。經過五個月調查，警方發現該組織是一個龐大的跨國販毒組織，在南加 州通過嚴密的送貨體系，將可卡因送至客戶家中。

與大多數販毒組織一樣，該團夥從送貨司機到最高頭目（Cell Head），有一整套完整的輸送鏈，這些毒販試圖盡可能在更大範圍販售毒品。

在本案被逮捕的人中，貝克斯菲（Bakersfield）居民，40歲的Joel Cruz Ayala和28歲的Elmer Ayala-Ayala均為全職送貨員；另一名派諾拉瑪市（Panorama City）居民，33歲的Luis Cruz則是倉庫發貨經理，他與位於薩爾瓦多（El Salvador）組織高層領導有直接聯繫。

除了以上三人，還有五名送貨司機被捕，他們均是派諾拉瑪市和聖費南度谷North Hills地區居民。被捕時，他們家中都搜出了大量分裝好的可卡因和武器。

范杜拉縣緝毒隊相信，本次逮捕行動是對該販毒組織的一次沈重打擊。不過他們也明白，任務還沒有完成，將繼續致力於掃毒行動。