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南加最大燈光秀 波莫那會展中心展至1月7日

記者王若然／波莫那市報導
園內燈光秀一景。（記者王若然／攝影）
園內燈光秀一景。（記者王若然／攝影）

號稱南加最大的聖誕燈光秀Imaginarium正在波莫那會展中心（Pomona Fairplex）展出，吸引不少華人民眾前往欣賞，成為聖誕假期中一個好去處之一。

主辦單位指出，這個燈光秀是南加最大。記者實際走訪，發現這裡有不同主題的燈光展區，讓人一會置身於熠熠星光下，一會置身於鮮花的海洋，一會又來到霧氣瀰漫的湖邊，每個場景都美輪美奐。除了賞燈，每日還有三場馬戲團表演，均涵蓋在入園門票中。

影音來源：記者王若然

入園大門下午5時開放。入園後，首先被一棵巨大的聖誕樹吸引，足有兩層樓高，整棵樹金燦燦，從樹頂蔓延出的數百條金色小燈將空間包圍起來，形成星星的海洋。在聖誕樹的另一邊，有各種顏色、主題的小房子，裡面被花朵、搖椅、鞦韆裝飾成各種主題，是拍照愛好者不能錯過的打卡點。另一邊也有一排小房子，裡面是鏡子和燈光形成的幻影世界，讓人360度置身於光影宇宙中。

再往裡面走，是一片花的海洋，有玫瑰花，也有隨音樂擺動的小花。花海中有被點亮的恐龍、蝴蝶等造型，在小山丘上層層疊疊，遠近高低各不同。恐龍、食人花等造型很逼真，扭動著身體，增添了一絲魔幻色彩。

走到最裡面左轉，通過一小段黑暗後，眼前豁然開朗，又是另一主題的燈光秀。河道上裝飾有美人魚、水母、小船造型的燈光，湖面飄來陣陣「仙氣」，在月光的襯托下，十分浪漫。這裡還有星星門廊組成的通道，穿梭在下面，十分有趣。

走完這段河道，又返回到了入園後的大廣場。這時馬戲團的好戲即將上演。先是兩名不到十歲的小女孩表演呼拉圈、吊環，後來還有疊凳子表演，贏得觀眾陣陣掌聲。

Imaginarium燈光秀的另一個特點，就是除了賞燈，每晚還有馬戲團表演，分別在6時和8時，兩場表演的內容不一樣。此外，附近還有海盜船馬戲團表演，大約7時開始，內容包括走鋼絲等。除了兩大馬戲團，還有一比一大黃蜂汽車變身機器人的表演，大約在6時30上演。園內所有演出無需額外費用，均包含在門票內。

Imaginarium燈光秀將持續至2024年1月7日，每天下午5時至10時開放。截至25日活動官網公告的票價，12月25日至明年1月1日票價27元；1月2日至4日降至21元，1月5日起訂為25元。另有入園停車費17元。3至12歲的小朋友以及62歲及以上人士票價有優惠，三歲以下小孩免費。軍人、一家四口套餐票有優惠。詳情請見官網https://imaginarium360.com/fairplex/

Imaginarium燈光秀位於波莫那會展中心，地點為：1101 W McKinley Ave，Pomona, CA 91768

海盜船馬戲團表演。（記者王若然／攝影）
海盜船馬戲團表演。（記者王若然／攝影）
園內燈光秀一景。（記者王若然／攝影）
園內燈光秀一景。（記者王若然／攝影）
園內燈光秀一景。（記者王若然／攝影）
園內燈光秀一景。（記者王若然／攝影）

南加 恐龍 華人

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