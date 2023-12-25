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內陸華人團體 連假公益送暖

記者啟鉻／綜合報導
內陸華美精英基金會在聖誕節前夕救助無家可歸者。（主辦者提供）
內陸華美精英基金會在聖誕節前夕救助無家可歸者。（主辦者提供）

南加內陸一些華人團體在聖誕節前夕，組織成員和義工舉辦公益捐贈活動，救助無家可歸者、慰問執勤警員、開展社區義診及家庭安防講座。據悉，有的華人團體已連續多年幫助弱勢群體，給當地社區留下深刻印象。

內陸華美精英基金會堅持多年為無家可歸者和他們的寵物提供食物和保暖衣物。12月23日一早，該團體組織義工30餘人來到河濱市區的聖塔安那河（Santa Ana River），向在河床露宿的遊民贈送三明治、飲料、小零食、麵包及牛油果。此外，還為遊民們提供20個睡袋、50件保暖長袖運動衣、50條毛毯、50隻襪子及保暖咖啡杯。慈善活動得到一些華人商家支持，參與義工中除華人外，還有其他族裔居民。

內陸華美協會在聖誕節前夕，舉辦社區健康安全日，內容有接種疫苗和自我安全防護講座，活動在12月16日舉辦。該協會表示，冬季是新冠和流感高發季節。隨著假日來臨，全美很多地方疫情再次升溫。這些病例中大部分是沒有完全接種疫苗的年長者，近90%的死亡發生在65歲以上人群中。

這次活動協辦機構是「樂活50+保健機構」和「Trucare關愛藥房」。活動上，邀請河濱退役警官講解自我防衛和家庭安防知識，鼓勵華裔居民提高安全意識。協會還組織成員在12月15日到市區日間中心，看望老人並贈送禮物。

內陸華人聯誼會於聖誕節前夕，到河濱市警局看望值班警員，並向平安夜值班的警員贈送60張禮卡。不久前，該聯誼會還向聖伯納汀諾學區弱勢家庭學生贈送書包和鞋子，這項捐贈活動已持續多年。

美國內陸華美協會聖誕節前夕舉辦社區義診及家庭安防講座活動。（協會提供）
美國內陸華美協會聖誕節前夕舉辦社區義診及家庭安防講座活動。（協會提供）
內陸華人聯誼會聖誕節前夕慰問河濱市警局。（聯誼會提供）
內陸華人聯誼會聖誕節前夕慰問河濱市警局。（聯誼會提供）

華人 聖誕節 遊民

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