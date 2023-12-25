超級星期六 亞市商場聖誕樹打2.5折

梅西百貨的聖誕樹專區，推出2.5折的超大折扣。（記者邵敏／攝影）

聖誕節 前，洛杉磯縣華人 商圈人潮洶湧，停車一位難求，人們在節日前的最後一個周末瘋狂採購禮物，商場更是推出聖誕樹2.5折的優惠。「超級星期六」(Super Saturday) 實至名歸，不少業者表示，這是一年中最繁忙的一天，甚至超過黑五 購物季。

（視頻來源：記者邵敏）

位於亞凱迪亞市的聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita），此前稱為西野商場，當地華人習慣稱為Arcadia mall。23日一整天，商場內都是人流擁擠，有人搶購聖誕禮物，也有華人舉家在此歡度佳節。

住在附近的張女士帶著孩子逛商場，她表示，當天的人潮、車流之多，非常瘋狂。中午時分，多名工作人員在現場控制車流，指揮交通，張女士在偌大的停車場轉了很多圈，卻一直找不到停車位，「我大概花了半個多小時，終於幸運地等到一個車位，還有很多司機在繼續繞圈等空位」。

商場內節日氣氛濃厚，到處掛滿聖誕節裝飾，室內、室外兩棵大型聖誕樹，引來不少人群拍照留念，家長帶著孩子排著長長隊伍，等待與聖誕老人合影。

梅西百貨的聖誕樹專區，推出2.5折的超大優惠；原價1000多元的聖誕樹，現在200、300元就可獲得。華人葛女士正在選購一棵粉紅色的聖誕樹，葛女士說，平常聽說聖誕節過後聖誕樹才會打折，沒想到節前就已經這麼優惠，趕緊搶購，「女兒最喜歡粉紅色，買一棵給她驚喜，這種聖誕樹每年都可以拿出來當擺設，現在這麼便宜，正好放在家中的客廳，明年也可以用。」

商場內人流擁擠，一些熱門店舖的門口更是排起長隊，陣勢不輸黑五購物季。玩具成為當天熱門搶購商品，對許多孩子們來說，聖誕節是一年裡最快樂的節日，可以收到很多禮物。

亞市居民Nancy表示，6歲的女兒今年寫信給聖誕老人，希望得到幾件禮物，沒想到「聖誕老人」真的回信了，答應會滿足孩子願望，「這下可忙壞家長，我們要為孩子們準備這些禮物，讓她相信聖誕老人真的存在」。有業者表示，這幾天玩具賣得最好，一年都賣不出去的玩具，短短幾天就被搶光。

「超級星期六」是聖誕節前購物的最後一個周末，不過許多商品的折扣並非很好。Zara服飾店的童裝折扣當天並不大，但也有很多人光顧，售貨員表示，其實大部分商品現在都是原價，聖誕節一過，這些商品就會打折，但消費者熱情不減，為趕在節日最後一分鐘贈送禮物，價格貴也不在乎。