國稅局減免欠稅滯納金 但不含本金、利息

國稅局 （Internal Revenue Service，簡稱IRS ）宣布將對2020年及2021年期間因新冠疫情 未能及時繳稅的納稅人進行罰款減免。此舉旨在幫助約470萬人、企業及免稅組織，總計減免罰款約近10億元。唯專家提醒，這項減免僅涵蓋罰款部分，不包括欠稅本金或累積的利息。

此次減免對象為年收入不超過40萬元的大多數人群，這一措施是針對在疫情期間未收到自動催收提醒的納稅人。然而，免除的僅是罰款部分，不包括欠稅本金或累積利息；並預計從2024年起，國稅局將恢復催收通知的發送。

北美華人會計師協會會長張青對國稅局（IRS）公布的新的免繳納罰金制度，稱之為「IRS提前給的聖誕禮物」。並指出，這一變化將免除這些納稅人的「未按時繳稅罰款」，這類罰款通常按月計算，每月0.5%，最高可達25%。

張青也強調，這項減免僅涵蓋罰款部分，不包括欠稅本金或累積的利息。國稅局此舉旨在緩解納稅人的負擔，因為疫情期間，許多納稅人因暫停發送欠稅通知而突然面臨巨額稅單和罰款，造成不少驚慌。因此考量到疫情對納稅流程的影響，決定減輕受疫情影響而延遲繳稅的納稅人的壓力。

而這一自動免除政策，意味著納稅人無需採取任何行動便可享受此政策。涵蓋期間為2022年2月5日至2023年12月7日，期間內已經支付「未按時繳稅罰款」的納稅人將獲得退款。然而，從2024年4月1日起，對於未繳納稅款的納稅人，罰款將重新開始累計。

自2022年2月起，由於疫情的嚴重影響，國稅局暫停郵寄自動提醒支付逾期稅款的通知，導致許多納稅人未能及時收到提醒。儘管如此，未支付的稅款仍持續累積罰款。

此外，國稅局將於下月開始發送特別提醒信函，告知納稅人其責任、支付方式及可獲得的減免額。針對2020年和2021年的未付款罰款，國稅局也計劃為符合條件的納稅人提供免除。估計有500萬份稅表（由470萬個人、企業、信託、遺產和免稅組織提交）符合資格，每份退稅約減免206元。

符合條件的納稅人無需特別申請即可自動獲得減免。已經支付罰款的納稅人也將受益，國稅局將進行退款或將付款記入其他未解決的稅務債務。此減免適用於估稅額不超過10萬元的納稅人。

國稅局還提醒，不符合自動減免條件的納稅人可以使用現有的罰款減免程序，例如合理原因減免或首次減免計劃。詳情可查閱其官網。國稅局也將於2024年開始恢復催收通知，並將從1月起向有稅務債務的個人及企業發送自動催收通知和信件。韋費爾強調，國稅局將繼續關注並改進收集領域，以協助納稅人應對未付稅款。