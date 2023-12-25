長堤港 啟動浮式風電開發

長堤港計畫於2045年前建設高達1100英尺的全球最大浮動海上風力發動機，其高度與著名的艾菲爾鐵塔相當。（abc7電視台）

加州 （California）正在積極推進環保發展計畫，力求在2045年透過離岸風電技術，實現25百萬瓩（GW）的綠能 源生產目標。為實現宏偉藍圖，洛杉磯縣（Los Angeles County）的長堤 港（Port of Long Beach）已計畫斥資47億美元，在占地400英畝的區域內建設風力發電機。

長堤港近期召開公眾會議，討論該計畫的環境影響。該計畫被命名為「港岸之風」（Pier Wind），成為加州綠能源策略的關鍵一環。長堤港執行長科爾德羅（Mario Cordero）表示，這一項目將有助於為150萬加州家庭供電，同時有效降低能源成本。

長堤港資深總監兼首席港口工程師普萊齊亞（Suzanne Plezia）指出，「港岸之風」項目將包括世界上最大的浮式海上風力機組，其規模和設計極為引人注目。這些巨型渦輪機高達1100英尺，與著名的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）齊高。它們的設計不僅高效，還特別考慮運行和維護的成本效益。獨特的結構和技術使其即便在海上遭遇大浪時也能保持穩定，這對於確保長期且可靠的能源供應具有重要意義。

科爾德羅透露，目前面臨的最大挑戰是確立該計畫的財務規畫。長堤港期望在2031年開放首批100英畝的營運物業，其後續階段則計畫於2035年開放。一旦獲得批准，該設施將成為西海岸最大的類似設施。