我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

長堤港 啟動浮式風電開發

洛杉磯訊
長堤港計畫於2045年前建設高達1100英尺的全球最大浮動海上風力發動機，其高度與著名的艾菲爾鐵塔相當。（abc7電視台）
長堤港計畫於2045年前建設高達1100英尺的全球最大浮動海上風力發動機，其高度與著名的艾菲爾鐵塔相當。（abc7電視台）

加州（California）正在積極推進環保發展計畫，力求在2045年透過離岸風電技術，實現25百萬瓩（GW）的綠能源生產目標。為實現宏偉藍圖，洛杉磯縣（Los Angeles County）的長堤港（Port of Long Beach）已計畫斥資47億美元，在占地400英畝的區域內建設風力發電機。

長堤港近期召開公眾會議，討論該計畫的環境影響。該計畫被命名為「港岸之風」（Pier Wind），成為加州綠能源策略的關鍵一環。長堤港執行長科爾德羅（Mario Cordero）表示，這一項目將有助於為150萬加州家庭供電，同時有效降低能源成本。

長堤港資深總監兼首席港口工程師普萊齊亞（Suzanne Plezia）指出，「港岸之風」項目將包括世界上最大的浮式海上風力機組，其規模和設計極為引人注目。這些巨型渦輪機高達1100英尺，與著名的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）齊高。它們的設計不僅高效，還特別考慮運行和維護的成本效益。獨特的結構和技術使其即便在海上遭遇大浪時也能保持穩定，這對於確保長期且可靠的能源供應具有重要意義。

科爾德羅透露，目前面臨的最大挑戰是確立該計畫的財務規畫。長堤港期望在2031年開放首批100英畝的營運物業，其後續階段則計畫於2035年開放。一旦獲得批准，該設施將成為西海岸最大的類似設施。

長堤 加州 綠能

上一則

超級星期六 亞市商場聖誕樹打2.5折

下一則

國稅局減免欠稅滯納金 但不含本金、利息

延伸閱讀

洛縣新冠日均確診495例 較月前上升80%

洛縣新冠日均確診495例 較月前上升80%
加州快餐店、醫療健保業調薪潮 學者憂心「轉嫁效應」

加州快餐店、醫療健保業調薪潮 學者憂心「轉嫁效應」
時薪比一比…40縣市高過加州規範 西好萊塢市全美稱冠

時薪比一比…40縣市高過加州規範 西好萊塢市全美稱冠
數位駕照登機 舊金山、洛杉磯等30個機場一路通

數位駕照登機 舊金山、洛杉磯等30個機場一路通
尹氏莊園30周年慶 紐森親自赴賀

尹氏莊園30周年慶 紐森親自赴賀
雨量豐沛 加州水庫平均儲量達117%

雨量豐沛 加州水庫平均儲量達117%

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號