台灣30家新創公司訪洛城 1月13日辦路演活動

駐洛杉磯經文處科技組與國科會台灣科技新創基地合作,將在巴沙迪那舉辦TTA路演(經文處提供)

駐洛杉磯經文處科技組與國家科學技術委員會(National Science and Technology Council)旗下的台灣科技新創基地(Taiwan Tech Arena - TTA 台灣科技新創基地)1月13日將在巴沙迪那(Pasadena)的ArtCenter College of Design藝術中心學院共同舉辦「TTA Roadshow at LA」活動。

活動將集結超過30家來自台灣的優秀科技新創公司,將向南加 州的主流創投、天使投資 人以及新創加速器展示其創新能力,藉此展現台灣新創領域的豐富多元與國際市場潛力,同時也為爭取國際資金挹注而努力。此外,還將設有精彩的快速投影展示環節,讓台灣新創公司向專業的創投團隊和加速器展示他們的創新點子。參與者不僅有機會提供意見和反饋,還能與這些崛起的新創企業建立聯繫。

「TTA Roadshow at LA」是由TTA與駐洛杉磯經文處科技組(Nstc-lasd)共同組織,活動內容包括來自台灣的30多家精選新創公司進行快速路演,面對專業投資人和加速器的評審團,並獲得寶貴的反饋與建議。

TTA是由國家科學技術委員會於2018年推出的旗艦級新創生態系統建設計畫,該計畫致力於打造一個國際化的創業生態系統,透過連接技術、人才、市場和資本,培育創業精神和創新能力。

活動還邀請南加州地區眾多知名的創投、天使投資人和加速器參加,其中包括在全美最佳創投基金公司排名中,位居第二的Mucker Capital、在370家天使投資人特定項目評比中排名第一的Tech Coast Angels、全球範圍內包括北美、歐洲及非洲等地協助超過2900新創公司的TechStars,以及洛杉磯著名的Morpheus Ventures、Pasadena Angels、Infinio Capital、FP Solutions、Qubits Ventures、Wavemaker Threee-Sixty Health、Expert Dojo、Pegasus Angel Accelerator等。

此外,還邀請了數十家包括南加開發商、頂尖大學育成中心和國際上市公司等廠商,為參與者提供國際市場與資源的鏈結。

值得一提的是,活動全程免費,歡迎有興趣的人士參加。報名連結如下:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMoK4gO4jaZDAJOBnw8WeN8VyqlGhnkFkdtF1Eegcs0v9QUg/viewform?fbclid=IwAR1A9XkOM01xQxVSiseQ8eGNgzDgkn5CDS8QUyH4_DEuyg7jzvASgtFkEFg