台灣30家新創公司訪洛城 1月13日辦路演活動

駐洛杉磯經文處科技組與國科會台灣科技新創基地合作，將在巴沙迪那舉辦TTA路演（經文處提供）

駐洛杉磯經文處科技組與國家科學技術委員會（National Science and Technology Council）旗下的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena - TTA 台灣科技新創基地）1月13日將在巴沙迪那（Pasadena）的ArtCenter College of Design藝術中心學院共同舉辦「TTA Roadshow at LA」活動。

活動將集結超過30家來自台灣的優秀科技新創公司，將向南加 州的主流創投、天使投資 人以及新創加速器展示其創新能力，藉此展現台灣新創領域的豐富多元與國際市場潛力，同時也為爭取國際資金挹注而努力。此外，還將設有精彩的快速投影展示環節，讓台灣新創公司向專業的創投團隊和加速器展示他們的創新點子。參與者不僅有機會提供意見和反饋，還能與這些崛起的新創企業建立聯繫。

「TTA Roadshow at LA」是由TTA與駐洛杉磯經文處科技組（Nstc-lasd）共同組織，活動內容包括來自台灣的30多家精選新創公司進行快速路演，面對專業投資人和加速器的評審團，並獲得寶貴的反饋與建議。

TTA是由國家科學技術委員會於2018年推出的旗艦級新創生態系統建設計畫，該計畫致力於打造一個國際化的創業生態系統，透過連接技術、人才、市場和資本，培育創業精神和創新能力。

活動還邀請南加州地區眾多知名的創投、天使投資人和加速器參加，其中包括在全美最佳創投基金公司排名中，位居第二的Mucker Capital、在370家天使投資人特定項目評比中排名第一的Tech Coast Angels、全球範圍內包括北美、歐洲及非洲等地協助超過2900新創公司的TechStars，以及洛杉磯著名的Morpheus Ventures、Pasadena Angels、Infinio Capital、FP Solutions、Qubits Ventures、Wavemaker Threee-Sixty Health、Expert Dojo、Pegasus Angel Accelerator等。

此外，還邀請了數十家包括南加開發商、頂尖大學育成中心和國際上市公司等廠商，為參與者提供國際市場與資源的鏈結。

值得一提的是，活動全程免費，歡迎有興趣的人士參加。報名連結如下：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMoK4gO4jaZDAJOBnw8WeN8VyqlGhnkFkdtF1Eegcs0v9QUg/viewform?fbclid=IwAR1A9XkOM01xQxVSiseQ8eGNgzDgkn5CDS8QUyH4_DEuyg7jzvASgtFkEFg