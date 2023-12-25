阿茲海默症惡化7階段 專家籲多關注長者行為

全球阿茲海默症惡化量表創建人、紐約大學朗格健康中心精神病學教授Barry Reisberg博士呼籲社會對年長者阿茲海默症（老年癡呆症）給與更多關注。（記者楊青/攝影）

全球阿茲海默症 惡化量表創建人、紐約大學 朗格健康中心精神病學教授Barry Reisberg博士日前詳細分析了阿茲海默症的惡化時間表和七個階段的行為徵兆，呼籲社會對年長者阿茲海默症（老年痴呆症）給與更多關注。

Reisberg博士指出，阿茲海默症是年長者（或者任何年齡段的人也都有可能）思考功能上出現主觀性或客觀性的功能障礙。年長者中有相當大比例的人群多少都有此問題，只是程度不同，第一階段大腦功能障礙表現為經常喜歡投訴和抱怨，記憶力變差，比如不記得友人姓名，這個過程大約維持五到十年。

研究發現，哪怕是身體健康的年長者，也會出現大腦功能障礙的情況，很多人逐漸對15年之內的記憶嚴重退化，然後進入阿茲海默症七個階段中的第二階段，即認知缺陷。

Reisberg博士表示，中等程度的認知缺陷，表現為工作能力減弱，而且這種功能減退明顯加速，比如工作效率明顯降低，錯誤增加，解決困難和綜合問題能力下降，對信息處理能力退化等等。這個階段通常會持續七年。

他進一步解釋，處理複雜事情能力的退化，包括無法勝任家宴的準備工作，無法有效管理個人財務，繼而發展到無法順利完成日常採購等等。該階段通常持續兩年左右。

如果情況繼續惡化，會進入開始需要別人輔助階段，比如無法根據天氣情況挑選適合的衣服出席某些特別場合等等。該階段大概持續一年到一年半。如果繼續惡化，會出現進一步的腦功能缺失，具體表現為穿衣服出現困難，無法自己扣扣子，穿鞋子有困難等等。

再發展下去，洗澡會出現困難，無法自己調節水溫；繼而會出現更多困難，比如不知如何使用馬桶沖水閥或常常忘記沖馬桶；進一步嚴重的情況，是如厠之後無法自行清理身體部位。

再繼續惡化的表徵是出現大小便失禁，開始是偶爾發生，最後變成越來越頻繁，生活起居完全需要別人照顧。

Reisberg博士表示，阿茲海默症進入第七個階段晚期的表徵，是語言功能開始減弱，語言能力的減弱有不同的形式，有的人會重複使用一些短語，比如說OK、OK、OK會講很多遍；另一種表徵是語言組織能力減弱，使用的詞彙量明顯減少，有的人會出現只使用一個詞去回答複雜問題。問他一個問題需要重複好幾遍，但他的回答非常簡單，只有一個字。

如果情況繼續惡化，有限語言能力也開始消失，這就到了老年痴呆症最嚴重階段，走動能力和行動能力繼續退化，需要別人輔助才能走路，直立坐穩的能力也逐漸消失。

能不能微笑，是最後一個階段，他們的頭會低下來，肌肉收縮能力和支撐能力越來越差。第七階段大概會持續一年到兩年半。