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華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

華女打離婚官司 自學法律應戰

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
在狹小的房車裡，劉小姐仍擠出工作空間。（劉小姐提供）
在狹小的房車裡，劉小姐仍擠出工作空間。（劉小姐提供）

住在北加灣區的劉小姐，曾是美妝與穿搭博主，因婚姻觸礁，在漫長離婚官司中變得一貧如洗，經濟困難的她一度帶著孩子長期自行搭棚或是住在廂型車中。不過她未放棄人生，現在的她不但自學法律，還代表自己上法院打官司。

來自中國的劉小姐人生充滿曲折，丈夫在婚內出軌，雙方的離婚官司一打就是好多年，讓她幾乎失去所有積蓄。劉小姐表示，因為經濟困難，加上加州租房成本高昂，她曾被迫長期住在房車中。當時的生活條件相當艱難。例如冬天非常寒冷、房車也缺乏熱水器等基本生活設施。而房車必須停在露天環境中，在那生活也是不小的挑戰。

孩子成為她的心靈慰藉，經常與媽媽一起繪畫，成為他們共同的愛好和放鬆的時刻。（劉小...
孩子成為她的心靈慰藉，經常與媽媽一起繪畫，成為他們共同的愛好和放鬆的時刻。（劉小姐提供）
在劉小姐和她家庭所居住的房車內，每一寸空間都被巧妙且妥善地被利用起來。例如房車內...
在劉小姐和她家庭所居住的房車內，每一寸空間都被巧妙且妥善地被利用起來。例如房車內的樓梯一旁原本狹小的空間，被轉化成了一個閱讀角落。（劉小姐提供）

 搭棚子洗澡 冬天最艱苦

其實住房車，還不是劉小姐最困難的時候。她說，購買房車前，曾自行建造小倉房居住。那時的生活條件更加艱苦，沒有廁所和廚房，甚至冬天洗澡，都需要在室外的自搭棚子內進行。這段居住自搭倉房的經歷，讓她覺得能夠住進房車，生活環境已是很大改觀。

談到為何深陷長達六年的離婚官司。劉小姐表示，前夫知道她積蓄有限，與律師攜手用各種手段拖延案件進程。而劉小姐聘請的律師，也因她無力繼續支付律師費，選擇中途離開。「選擇自學法律課程，其實也是為幫助自己打離婚官司」。

報名法律課 拚出一條路

劉小姐的學習之路並不容易，劉小姐在沒有任何法律背景的情況下，逼著自己找課程上，投入這個領域。一開始，她對法律術語一無所知，連基本的法律文件都難以理解。在面對前夫的法律訴訟中，前夫的律師起初對劉小姐的態度相對輕視。他們可能認為劉小姐無法有效地代表自己，從而可以利用法律程序的複雜性施加壓力，讓案件往加有利前夫的方向發展。

然而，隨著劉小姐在法律知識和自我代理能力上的提升，對手律師的態度出現明顯轉變。當劉小姐開始更有效地處理案件，展現出對法律細節的理解和運用時，對方律師也發現，不得不重新評估她的實力。

劉小姐和她的家庭生活在一輛並不寬敞的房車裡。儘管空間有限，劉小姐的孩子卻用他們的...
劉小姐和她的家庭生活在一輛並不寬敞的房車裡。儘管空間有限，劉小姐的孩子卻用他們的創意讓這裡像家一樣。（劉小姐提供）

此外，她在法庭上的自信表現和堅定立場，也在影響對手律師的行為。當她開始直接挑戰對方的論點，並有效地為自己辯護時，對手律師可能意識到，他們需要更認真地對待這個「法律菜鳥」；在法庭遇到時，態度也變得更加尊重。

劉小姐為了自己的離婚官司自學法律，她回憶，早期她的律師未能有效為她辯護，讓她感到非常挫敗。然而，隨著時間的推移和自身法律知識積累，她變得更加冷靜和有能力在法庭上應對各種挑戰。

在最近一次審判中，她成功為自己辯護，這對她來說是一個巨大的勝利。這個勝利不僅為她帶來正義，也為她多年的努力和犧牲帶來回報。

劉小姐說，在最困難的時候，她也曾想過放棄，但作為一名母親和獨生子女，她無法將責任丟給家庭。

孩子的朋友們經常拜訪，與他們一起玩樂。（劉小姐提供）
孩子的朋友們經常拜訪，與他們一起玩樂。（劉小姐提供）

她還提到，在法律學習中獲得許多知識，不僅幫助她在法庭上辯護，也讓她能夠給予其他經歷類似困境的人建議和鼓勵。劉小姐強調，最重要的是要堅強，並依靠自己，才有可能闖過重重難關。

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