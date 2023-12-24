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洛華埠新增6層商住混合大樓 為中低收入者打造

記者朱敏梓/洛杉磯報導
洛杉磯華埠將新添一處六層商住混用大樓。(取自Thrive Living官網）
洛杉磯華埠將新添一處六層商住混用大樓。(取自Thrive Living官網）

洛杉磯華埠（Chinatown）一處新建案最近開始動工，位於洛市中心以北、華埠1457 N. Main St的前工業倉儲設施，正在重建為一座六層的商住混用公寓大樓，該項目預計2024年12月完工，將提供近400套經濟適用房和勞動力住房。

今年早些時候，開發商Thrive Living夷平了位於北主街1457 號的一家食品加工設施，洛杉磯規劃官員已批准在那裡建造一棟新的六層建築，其中包括376間單間公寓和一房公寓，底層還有面積超過6448平方呎的商業空間，該公寓計劃將建有一個可停放104 輛車的停車場。停車場將位於大樓下方，並設有電動車充電站。

作為批准的條件，Thrive Living 必須預留 42 間公寓作為極低收入經濟適用房出租。剩餘的公寓單位都將以可負擔的價格向中低收入居民以及擁有住房選擇券的個人出租。該公寓的設施將包括帶有燒烤和用餐區的景觀屋頂平台，健身房、娛樂室、亞馬遜快遞室和商務中心等。

摩根大通（JPMorgan Chase）的勞動力住房解決方案小組正在向 Thrive Living開發的該公寓提供近 6900 萬元的建築貸款。據 Thrive Living 稱，該項目是第一個獲得摩根大通建築貸款的完全收入限制的開發項目。

開發商表示，主街房產將採用具有成本效益的創新設計方法來降低建築成本，同時保持品質，計畫將由私人融資，不使用公共補貼。Thrive Living 負責人Zak Tendl在新聞稿中表示：「我們的非補貼融資模式使我們能夠產生更大的影響，並更快地建造價格更實惠的住房，而不必擔心有限的稅收抵免所施加的上限。」

Thrive Living 計劃每年在加州建造超過 5000 套經濟適用房和勞動力住房。 Thrive Living 在洛杉磯現有的項目包括西湖區（Westlake）的 740 Alvarado 和 Crenshaw 4252。該公司於 2023 年 1 月宣布計劃在鮑爾溫山（Baldwin Hills）建造一座擁有 800 個單元的公寓大樓，底層設有 Costco 超市。

1457 N. Main Street 西南方向鳥瞰圖。(Thrive Livi...
1457 N. Main Street 西南方向鳥瞰圖。(Thrive Living官網）
該地址原為一處工業倉儲設施。(google地圖）
該地址原為一處工業倉儲設施。(google地圖）

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