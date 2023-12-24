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台特技演員蔡家元 來美圓導演夢

記者張庭瑜/洛杉磯報導
蔡家元曾在台灣影視圈參與多部熱門影集的特技與動作設計。（蔡家元提供）
蔡家元曾在台灣影視圈參與多部熱門影集的特技與動作設計。（蔡家元提供）

台灣動作指導及特技演員蔡家元，自赴美國好萊塢（Hollywood）發展以來，一直想成為動作片導演的夢想。在這條充滿挑戰的道路上，他於12月8日進入了新階段，參與由愛沙尼亞導演Rainer Sarnet執導的電影《The Invisible Fight》。這部作品不僅展現了蔡家元作為動作指導的卓越才華，也標誌著他在好萊塢歷經四年的努力與成長，逐步邁向導演之路。

蔡家元在台灣已有豐富的動作指導經驗，在決定前往好萊塢深造之前，他在本土電影界闖蕩多年。然而，他深知若要在這一領域中獲得更大的突破，必須前往好萊塢。於是在2019年，他毅然決然地赴美，希望在全球電影中心的熏陶下，能使自己的專業技能達到一個新的高度。

然而，蔡家元的好萊塢之旅並非一帆風順。他抵達美國後不久，全球便遭受新冠疫情的嚴重衝擊，這對他的職業發展造成一定挑戰。儘管面臨困境，但蔡家元並未放棄，他堅持著自己的夢想，終於在「The Invisible Fight」中獲得了動作指導和演出的機會。這部由愛沙尼亞導演Rainer Sarnet執導的影片於12月8日上映，也標誌著蔡家元在好萊塢取得了一定的進展。

在台灣，蔡家元參與過許多電影與電視劇的特技與動作設計，包括「痞子英雄」、「星空」、「人面魚．紅衣小女孩外傳」等。在好萊塢，他已參與「Kung Fu Games」、「End of Loyalty」、《The Invisible Fight》及《Alpha of Aberdeen》等多部電影的製作，有一定知名度。

對於蔡家元來說，到好萊塢發展的最終目標是成為一名優秀的動作片導演。他希望能透過自己的努力，學習到美國電影業的先進技術和創新思維，並將這些知識融入自己的作品中。此外，他還積極培訓新一代的武打演員，傳承自己豐富的經驗和技藝。蔡家元目前正著手撰寫劇本，夢想著有朝一日能導演一部結合暴力美學和武打藝術的電影，同時展現台灣文化的魅力。

自13歲開始習武，蔡家元對各種武術展現熱愛。（蔡家元提供）
自13歲開始習武，蔡家元對各種武術展現熱愛。（蔡家元提供）

好萊塢 疫情

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