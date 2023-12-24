中點女神拉麵秀 紅到好萊塢

比佛利知名中餐館Mr Chow麵點主厨胡幽夢（後中）和客人們在一起。（檔案照片）

比佛利山 的中餐館 不多，但在昂貴的羅迪歐大道 (Rodeo Drive）商區屹立43年的Mr Chow，可謂好萊塢明星老饕們家喻戶曉的中餐館。十多年前，Mr Chow特別從中國請來一位美女大廚胡幽夢（Ella Hu），她用看似簡單的炸醬麵、小籠包和葱油餅，一再征服老美味蕾，而胡幽夢每天晚上黃金時段登場的手工拉麵秀，一拉就是十年，成為比佛利山頂級中餐館一道亮麗風景。

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供） 比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片） 在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供） 比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）

Mr Chow主打北京菜和中國南方佳餚精品，但八成的老饕，每次到來都會叫上一盤手工「Mr Chow Noodle」，從麵條的製作到炸醬的烹飪，胡幽夢全手工打造的Mr Chow Noodle，成為餐館追單最多的麵食。

「晚上八點最熱鬧」，胡幽夢說，大大的案板由專門的服務生從廚房搬到大堂，啪啪啪，服務生用棒敲案板的傳統方式宣布拉麵秀開始。所有客人眼光瞬間落到胡幽夢身上。白白淨淨的雙手揉著一團麵，在案板上摔、敲、拉，麵糰從圓形變成長條，由粗變細，從十根變成20根、40根、80根，幾分鐘後變成千絲萬縷，細到你認為它們隨時會斷，卻依然柔軟地上下晃悠著，每一拉一晃悠，台下都發出一陣驚呼，彈性十足粗細均勻的手工拉麵最後粉起麵落，令人嘆爲觀止。 比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片） 比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）

這也是比佛利山地區罕見的拉麵現場表演，胡幽夢自然成了Mr Chow的「當紅炸仔雞」，但她沒有想到的是，正當紅炸仔雞一紅就紅了十多年。事實上在到受邀到比佛利山前，胡幽夢的現場手工拉麵秀，已在佛州 最熱鬧的海邊美食區遠近聞名，在當地旅行的世界各地遊客，慕名前來觀看她的表演。最多的時候，現場觀眾超過700人，掌聲震耳欲聾。胡幽夢說，那時初來乍到，大家的熱情，讓她簡直手心都冒汗。 胡幽夢製作的鷄肉炸醬菠菜汁手工拉麵。（胡幽夢提供） 接受洛杉磯第九電視台采訪介紹中式麵點。（胡幽夢提供） 比佛利頂級中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）

這些年，胡幽夢受邀上過很多電視節目，不少國際美食節也特別邀請她前往表演。「在中國，一次觀眾超過300人已經算很多，沒想到在美國，觀眾也這麼熱情」，胡幽夢說，她表演十多年，至今每一場都依然能夠感受到觀眾的好奇和熱情，中式麵點在國際舞台上的魅力，令她與有榮焉。

來美前，胡幽夢在上海中國飯店擔任麵點主廚，先後獲得國際創意烹飪金廚獎和中國青年烹飪藝術家稱號。她和麵糰打交道，則要追溯到20多年前。

從小喜歡烹飪和美食的胡幽夢，在安徽老家小城的中學畢業後，進入烹飪職業大專學習，畢業入酒店工作不久，就被抽調到中國麵點功夫最深的山西太原學習麵點製作。從水餃、小籠包和葱油餅開始，晉升到拉麵、刀削麵、剔尖麵等各種北方麵點，因為手巧，她很快獲得一個特別稱謂「中點女神」。 來美前，胡幽夢曾多次在中國的大型國際烹飪比賽中獲獎。（胡幽夢提供） 在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

「很多洋人分不清糕點和麵點有什麼區別」，胡幽夢解釋說，糕點以甜為主，麵點則主打鹹與鮮；糕點在工藝上沒有中式麵點那麼仔細，中式麵點大多是皮包餡，比主要由糖、奶油及麵混合炸烤的糕點難度要大，且糕點的手工工藝通常也沒有麵點那麼難。