商場祭折扣 華人直播代購熱

華人現場直播帶貨好熱鬧。（記者楊青／攝影）

南加州聖誕節 血拚熱潮持續延燒，不少民眾在節日長周末之前趕搭採購末班車，商家順勢推出七折斷崖式大優惠，大型購物中心和直銷中心處處可見長隊人龍，其中也有許多華人 直播代購在現場搶折扣，買氣爆棚。

節前的最後一波大折扣更是吸引不少華人直播帶貨，現場至少三組華人通過直播向中國大陸客人銷售，手機、腳架、燈光一應俱全，旁邊專用架上則堆滿了各種服裝、鞋帽、首飾等等，帶貨員（代購）對著鏡頭一邊穿戴展示各種商品，一邊手口不停介紹商品特性和價格，儼然現場拍賣，熱鬧又緊張，為節日增加不少生活煙火氣。

在離聖蓋博谷華人聚居城市最近的Citadel Outlets直銷中心，從21日晚開始出現大批採購人潮，雖然天冷下雨，但不少人還是冒雨血拚，入夜不息。大多數商家也不負眾望，紛紛貼出醒目大折價標牌，一些商家平常展示新品的櫥窗，直接換成了「全場七折」大標牌。

即便沒有跳水折扣，大多數商家也都給出五折以上。一些商家則在六折的基礎上消費50元再給額外兩折。不少民眾表示，這在他們預料之中，果然是愈靠近節日折扣愈多，但與往年不同的是，今年最後血拚的選擇更多，完全不是過去最後聖誕節前三天幾乎「都是賣剩的」。

當晚在Citadel Outlets直銷中心血拚的一對華人夫婦表示，本來今年聖誕節新年並不打算大採購，朋友們也約好不互送大禮，沒想到這段時間股票大漲，收穫超出預期，加上商家節前最後一波折價大方，所以臨時決定血拚一下，為新年撿些便宜。

一群剛剛從東岸放假回洛的大學生表示，趕最後一波折扣血拚，可以節省很多。從愛荷華回家過寒假的賈同學表示，他每年幾乎都是在聖誕節最後一波削價時購買全年七至八成的衣物，節省超過一半。