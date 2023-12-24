世界亞裔選美頒獎 佳麗鬥艷

主辦方沈萍（左一）、孫雨婷（右一）和佳麗們合影。（記者張宏／攝影）

第35屆世界亞裔 小姐全球總決賽暨第5屆洛杉磯 亞洲電影節金鑽獎頒獎晚宴日前舉行，今年獲得現場亞裔小姐冠亞軍的是3號Esa Wang和16號Eleanor Palmer，14號Randella Drew和11號Annie Guo並列季軍。

美國國際商會主席和世界亞裔小姐選美大賽、洛杉磯亞洲電影節主席Holmes Stoner表示，今年參賽佳麗年齡從18歲到25歲不等，她們來自不同國家和地區，一共有超過300人報名參賽。經過評委針對外形、內在、反應和談吐等多方面評估，選出最能代表亞裔的年度亞裔小姐。今年選手非常多元化，亞裔小姐不僅僅是華人，覆蓋亞洲不同國家和地區。

現場佳麗雲集，展示多樣化的美麗。來自中國的9號選手葉嘉欣（Charis Yip）曾在北師大學習舞蹈，她表示，她十多年舞蹈經歷，參加選美的是想展示自己的美麗，她除了舞蹈還擅長畫畫、唱歌，可謂多才多藝。

佳麗們經休閒服裝展示、泳裝秀、才藝展示、機智問答和晚裝秀五個比賽環節的激烈角逐，經過評委現場打分，最終按照得分高低順序和各專項方面的表現，選出前三名和八個單項獎。今年比賽還設有網絡評選，主辦方根據收到的投票 ，最終還選出網絡前三名，冠軍是16號Eleanor Palmer和5號Tina Zhang並列，3號Esa Wang亞軍，9號Charis Yip季軍。