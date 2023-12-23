美西民進黨助選團 年初返台掃街助選

楊悅英表示，自從台灣首次民選總統以來，海外助選團便成為總統大選的一部分，一同支持民進黨及鼓勵台灣人回國投票。（記者張庭瑜/攝影）

隨著2024年台灣（Taiwan）總統選舉倒數進入最後三週，選戰氛圍日趨緊綳，藍綠兩大陣營民調 勢均力敵。民主進步黨美西黨部聯手組成130人海外助選團，準備返台展開全境輔選活動，力挺民進黨 。

助選團計劃1月6日正式啟動，將分別在桃園、台北、新北、宜蘭、南投、彰化、台東、台南和高雄等地，全力支持民進黨候選人。助選團成員林淑卿表示，今年的助選團報名情況非常踴躍，返台時將動用四輛大巴車穿梭於各地，參與造勢晚宴和白天的立法委員候選人宣傳活動。

2023年台美小姐皇后宋依珊表示，作為擁有台灣和美國雙重身份的人，台美關係的健康發展，對她而言非常重要。她強調，近年來台美關係不斷加強，應該保持這種發展趨勢，並鼓勵年輕的台美人支持那些積極強化這項關係的候選人。