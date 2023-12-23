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「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

近2000無名屍 縣府辦追悼會

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣政委員韓珍妮日前參加萬人塚追悼儀式。（KTLA截圖）
洛縣政委員韓珍妮日前參加萬人塚追悼儀式。（KTLA截圖）

News Break報導，洛縣日前將1937名死者的遺體火化，埋葬於萬人塚中。根據KTLA報導，這些人於2020年新冠肺炎疫情初期死亡，他們均為無家可歸者，或無人認領的無名遺體。

自1986年以來，無人認領死者年度葬禮儀式，在播佑岡（Boyle Heights）的洛縣火葬場公墓（LA County Crematorium Cemetery）舉行。洛縣會在埋葬他們前，將遺體保存三年，以便親人有機會認領。2020年數字略高於2019年，當時約有1600具無人認領遺體火化。

當天有來自多個宗教團體領導人參加自疫情以來的首次追悼會，替那些無法舉行私人葬禮者祝福。洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，死者中有兒童和移民，他們家人可能不知道他們已過世。這項傳統確保「洛縣每個人，無論他們經濟狀況為何，都會受到尊重和尊嚴的安息。」

全國各城市將身分不明的死者葬於萬人塚中的作法很常見，儘管這種處理方式經常引起爭議。紐約市哈特島（Hart Island）埋葬超過100萬人遺體，其中包括愛滋病等流行病受害者。

洛縣 疫情 紐約市

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