ONT機場設入境註冊中心 加州第6個 通關更快

安大略機場正式啟用全新國際旅客入境註冊中心（ONT提供）

南加 州安大略國際機場（ONT安大略機場）與美國海關及邊境保護局（CBP ）21日共同宣布，該機場正式啟用全新的國際旅客入境註冊中心（Global Entry Enrollment Center ），為內陸及其附近社區的國際旅客提供便利，抵美時獲得快速通關。這也是加州第六個類似中心。

據悉，洛杉磯國際機場 設有全球入境註冊中心，而在ONT設立新中心將為更多居民提供方便選擇。這項國際旅行便利設施，是由美國海關及邊境保護局在ONT設立，反映了CBP致力於提升客戶體驗承諾。

安大略國際機場管理局（OIAA）管委會主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，「我們對美國海關及邊境保護局選擇ONT作為最新全球入境註冊中心感到興奮，並期待幫助南加居民使用這一節省時間的國際旅行服務。」

CBP洛杉磯地區負責人戴維絲（Cheryl M. Davis）表示，新中心的設立體現了CBP改善客戶體驗的承諾，隨著國際旅客在ONT入境，在大洛杉磯地區和鄰近社區也吸引了成千上萬新申請人，對增設新中心感到高興。隨著國際訪客日益增加，有助於促進當地經濟發展。

全球入境註冊中心的設立正值ONT在過去一年國際旅客數量翻倍，ONT不僅開通了直飛台灣、墨西哥和拉丁美洲的熱門航班，還在2022年10月與CBP合作推出了另一項國際旅客便利簡化到達服務項目。這項新技術使用面部生物識別技術，自動執行入境所需檢查，為旅客提供更為迅捷和安全通關體驗。

CBP還表示，全球入境註冊中心的設立反映了CBP在提供更便利、更高效的入境美國程序方面的承諾。對於安大略國際機場而言，這是一個重要的里程碑，也標誌著ONT持續作為南加主要國際門戶發揮重要作用。