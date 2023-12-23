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各款式最優行情 比價神器馬上查

記者金維多／洛杉磯報導
Leasehackr網站上估價計算器，民眾可以根據車型的詳細信息填寫後生成最終報價。（Leasehackr網站截圖）
Leasehackr網站上估價計算器，民眾可以根據車型的詳細信息填寫後生成最終報價。（Leasehackr網站截圖）

許多民眾在買車時最頭疼就是繁瑣的談價過程，很多時候花費許多時間和銷售談價，但最終的報價卻還是不盡人意。想要獲得好報價，前期準備功課必不可少，「Leasehackr」這款市面上的報價「神器」，可以讓消費者查到自己喜歡的車型中，目前市場上最大的優惠價。

俗話說「買的沒有賣的精」，哪怕你有三寸不爛之舌，但還是比不過車商成熟的數據系統。如果有心儀車款在市面上最大折扣力度作為參考，可以讓民眾在與銷售談價時心中有數。

Leasehackr網站的詢價系統收集的數據非常完善，可以分地區查詢不同車型目前在市場上的最優報價，無論是租賃還是貸款購買，都可以查詢最優折扣、利率及殘值(residual value)等影響最終報價的數據。

以目前暢銷的寶馬（BMW）IX電車為例，如果是加州地區3年期租賃，每年駕駛7500哩，車商建議零售價（MSRP）是9萬6455元，Leasehackr給出報價是3994元首付，加上500元車商服務費，每個月的月供是稅前752元，假設民眾願意支付多筆保證金（Multiple Security Deposits），還可以將月供降得更低。

同時網站還給出建議，該款車型目前市面上的折扣，約為MSRP價格的11%左右，並且有額外9900元優惠金，截止日期為2024年1月2日。

Leasehackr還提供一個估價計算器，民眾可以自行調整心儀車型的MSRP價、租賃期限、殘值、每年使用里程以及購車時需要支付的費用等，系統會自動生成最終報價，貸款購買也同樣適用。

購車者還可通過這款神器，直接在網上尋找仲介（Broker）幫忙以報價尋找現車，省去和車商間繁瑣談價過程。倘若通過這種方式購買，仲介會從中收取一定的服務費。社交媒體「小紅書」上，許多北美車友就分享利用Leasehackr和車商砍價的經歷。

首先提前掌握庫存非常重要，有庫存的車商會更有動力降價賣車。民眾可以通過每個品牌的網站搜索庫存，輸入郵編和距離範圍，就可以大概知曉每家車商目前該車型的庫存量。例如，目前Leasehackr顯示寶馬IX的車型，加州僅有20輛。

接下來民眾就可以通過郵件或者電話去和車商詢價，按照Leasehackr的報價，詢問是否可以與其匹配，貨比三家後，再去線下實體店談最終的成交價。如果車商著急賣車，有業績的壓力或者庫存量較大，甚至有可能進一步砍價。

Leasehackr對目前加州地區寶馬IX現車提供參考報價。（Leasehack...
Leasehackr對目前加州地區寶馬IX現車提供參考報價。（Leasehackr網站截圖）

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