清庫存季節 貸款利率有感下滑

年末各大車商推出低利率貸款購車計畫。（取材於各大車商官網，記者金維多後製）

聯準會暫停加息，日前更是放出2024年有可能降息 3次的利好消息。近期車商頻繁出現久違的低利率 購車項目，甚至還有零息貸款 的重磅福利。這是為迎合可能出現的降息，還是另有其他原因？

眼下正值年末聖誕季節，也是每年大部分車商為清理庫存，推出大量促銷活動的時間。從各大品牌的官網看，很多購車利率，已經不再像疫情期間那樣居高不下。雷克薩斯（Lexus）最新推出的「December to Remember」優惠活動，以暢銷款RX和NX為主打車型，給出4年期低至2.49%的年利率。這對以銷量為傲的日系品牌來說，無疑是一個刺激買氣信號。反觀去年，日系車庫存量短缺，許多民眾買不到現車，甚至要加價好幾千元搶購。

寶馬（BMW）的年終活動對於3、4、5系多款車型都推出2.99%的年貸款利率，而7系列的電動車更是有1.99%的超低年利率，這對於歐洲豪華品牌來講，算是相當實惠。而現代（Hyunday）等韓系車企，依舊主打部分車型零息貸款，提高其產品的市場競爭力。

在汽車租賃市場，以新能源為主打的折扣顯得非常突出。特斯拉（Telsa）作為行業龍頭，今年多次降價讓不少車廠紛紛跟進，也提高自家新能源車的優惠力度。因為電車租賃不能享受7500元的聯邦購車補貼，而部分車廠的電車定價，已高於聯邦補助的限定，就算全現金或貸款購買，也無法獲得該補助，因此部分車廠自掏腰包，將7500元的折扣直接在租賃時給到消費者，以增加其競爭力。

特斯拉今年降價後，將暢銷款車型Model 3和Y的車價擠進補貼線，年末甚至效仿其他車廠，讓消費者在租賃模式下，也能享受該補貼。特斯拉還為迎接即將到來的大改款，在年末清庫存時，進一步放出更實惠的折扣，並且通過現任車主的推薦購買，福利再次升級，不僅送3個月的全自動駕駛輔助體驗，更是加送6個月超充站的免費充電。

整體來說，明年的新能源補貼政策並不明朗，讓不少消費者紛紛在年末出手買車。各家車廠年末對於新能源車的折扣及租賃利率，都出現前所未有的優惠力度。社群媒體小紅書有不少民眾PO出近期租賃新能源車拿下好價。不少車型的折扣，超過車廠建議零售價（MSRP）的10%，豪華車型的租賃利率，很多不到2%。

這是車廠在提前布局即將到來的降息影響嗎？南加賓士（Mercedes-Benz）銷售Solo表示，大部分好的利率和折扣，都來自新能源車，主要原因還是目前大家都在搶攻這塊市場。在疫情時，甚至連電車都要加價購買，那時並沒有現在這麼好的折扣。車廠為向新能源市場轉型，今年生產大量現車，造成庫存量猛增，經銷商必須清理庫存，才能接手下一批新車的到來。加上年末本就是清理2023年車款庫存的季節，為即將到來的2024車款做準備，因此近期各大廠商紛紛推出折扣。

Solo補充，這種現象在油車上同樣適用，大部分現在推出的好貸款利率，一般都是舊款車型，或是即將更新換代的車型。比如賓士的E級轎車，因為2024款式新車已經發布，所以目前舊款車型會提供較好的貸款利率，但是其他暢銷車款，目前利率仍要8%左右。