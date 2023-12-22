運動行銷學問大 長榮團隊深耕8年進入2.0版

長榮航空美國總公司團隊深耕運動行銷多年，已經累計不少經驗值。(記者張庭瑜／攝影)

長榮 航空從2015年起在美國投入運動行銷，長達八年，蘇偉仁不諱言，運動行業學問大，需要考量的點非常多，團隊在這方面不斷累積經驗值，從早年的單純廣告曝光到現在已有不一樣的做法，進入2.0階段。

長榮航空配合休士頓開航，在2015年開始和MLB（美國職業棒球大聯盟）休士頓太空人 合作，原來太空人戰績不佳，一合作後來竟然拿到世界大賽冠軍。2017年長榮航空和安那罕天使 隊合作，沒想到後來天使簽下大谷翔平，粉絲為之瘋狂，這些都替長榮帶來極大效益。

蘇偉仁笑著說：「這兩個案例都不是我們預期中的事，只能說運氣不錯。」但他強調，公司在評估一支球隊的時候，考量的是潛力，非戰績。喜歡運動的他認為大城市豪門球隊底氣足，而且這些城市的球迷黏著度高，不會沉寂太久。

他分析在美國做品牌，要打入主流社區，運動絕對是不能忽視的一環，但運動行銷學問多，除了城市之外，球類的選擇也是關鍵，比方美式足球場次少，比賽時間短，而球場中可以投放廣告的位置也比較少；而棒球類時間最長，場地也大，各方面思考點不一樣。

此外，長榮航空早年都是單純投放廣告，但去年起公司進入第二階段，進行更深入的合作，像公益活動，天使隊主場打全壘打公司就捐1000元，激勵去年天使敲出124支，這就是經年累月下來和球團交涉的經驗值創造出來的成果。

他再舉一個例子，像今年長榮航空就很支持天使的台灣日活動，甚至剛開始合作的火箭隊，11月還辦了菲律賓之夜，讓EVA AIR透過火箭隊的社群推廣，紅到菲律賓。蘇偉仁強調，未來還要再做廣做深，規畫更多不一樣的活動。

長榮過去合作的球隊包括MLB休士頓太空人、NFL（國家美式足球聯盟）德州德州人、MLB奧克蘭運動家。目前有的是MLB舊金山巨人、NBA （國家籃球聯盟）休士頓火箭、MLB安那罕天使(正洽談續約中)。