長榮航空副總蘇偉仁：明年北美機票仍昂貴

長榮航空美洲總分公司副總蘇偉仁。(記者張庭瑜／攝影)

長榮 航空美洲總分公司副總蘇偉仁指出，2023北美市場受惠疫後返鄉報復性需求導致機位供不應求，票價高漲，進入2024年，由於北美飛往亞洲的機位供給年增估10%，屬於溫和成長，但從現在的訂位狀況來看，需求仍很強勁，預估明年依舊是高票價的一年。

他說，消費者很關心票價，但票價除了供需之外，還有成本考量，油價波動劇烈，而且美國通膨問題嚴重，很多地方薪資上揚導致機場費用攀升，都會影響機票定價；他建議，明年有不少航空新投入航班，預期短期促銷會變多，大家可隨時關注動態提前買票。

此外，蘇偉仁強調，今年長榮航空北美客服面臨到疫後的人力缺口挑戰，導致能量驟減，引起不少客訴，公司全力用最快的速度擴充人力，今年的客服倍增計畫已在11月上線，預期電話難打或等待時間過長的問題在2024年可望逐步好轉。以下是訪談整理：

●問：北美市場2024的展望如何？消費者最關心的票價有機會變便宜嗎？

答：對北美市場來說，今年算疫情 恢復的第一年，返鄉、學生、訪友等需求爆發，幾乎全年無淡季，所以票價很高，市場狀況好，但就算如此，機隊不足問題仍困擾各航空公司，以2023年12月來說，北美出發的機位至今只恢復到疫情前的85%，代表運力投入有限；目前盤點各航釋出的班表計畫，明年度上半年機位成長約10%，但仍比2019年少，我認為，供給面10%的幅度算溫和成長，可是明年的訂位狀況還是很強勁，因此高票價的情況暫時無法緩解。

另外，明年高票價無法避免的原因，除了供需之外，還有成本問題，機場、航餐等費用都墊高很多，洛杉磯 、舊金山地勤代理時薪飆升，而且加州油價也是漲幅驚人，因此要期待票價下來有難度。

不過，我剛剛提到，明年上半年有10%的運力增加，這當中包括美籍航空，過去美籍航空公司運能恢復以歐洲為優先，但歐洲市場成長已趨緩，因此他們開始轉往亞洲佈點，聯合航空和達美航空陸續宣布開闢美國西岸到台灣或亞洲的航點，另外台灣的國籍航空也有增班跟新航點規劃，這些新計劃可以期待的是，各航空公司都會先釋放一部分行銷票價出來，建議消費者可以利用早鳥優惠提前買票。

●問：你提到明年訂位狀況還是很好，可進一步分析？

從美國出發的客群，簡單可分為返鄉、商務、旅遊三塊；台灣、菲律賓、越南等多以返鄉為主，這個就占了絕大多數，且是今年報復性需求的主力；反觀休閒和商務這塊在今年尚未出籠，以觀光來說，像泰國、印尼等地屬於旅遊的市場，一來今年赴東南亞的美國本土客群量還不太大，二來是就算有，這些機位的需求因為今年都被返鄉排擠而有所壓抑，而商旅客人今年雖然有一些，但尚未完全釋放。因應地緣政治的變化，現在很多美商的供應鏈從中國往南移動，因此2024年往東南亞的商務將會復甦，動能值得期待，也就是說，商務、旅遊明年的需求會跟上來。

●問：長榮航空北美的飛機配置或增加航點有新計畫嗎？

答：總公司一直都有新機的汰舊換新計畫，其中波音787-9明年年中三個艙等的新機會開始交機，這款機型將以長程線為主，未來將逐步到北美來服務；另外公司已經宣布引進新的長程機隊空巴A350-1000，來汰換部分現有的波音777-300ER，預計2026年開始交機，這款機型未來一定會導入到北美市場，因此北美的消費者可以拭目以待。

航點部分，目前長榮北美往亞洲一周達87個航班，航點8個，是亞洲航空公司中名列前茅的業者，西岸從溫哥華、西雅圖、舊金山到洛杉磯，中部則有芝加哥，南方有休士頓，東岸則有紐約、多倫多，新航點部分，公司一直都有在評估，但考量我們在西岸的航班已經不少，目前新航點仍評估美國東岸或南方為主。事實上，除了機隊和航網之外，服務也是我們要加強的地方，這一塊將是明年重點。

●問：服務的部分能進一步說明？

答：我舉個例子，疫情對航空公司產生很大的衝擊，尤其是客運，很多人在疫情期間除了退出勞動力市場之外，更多人對於航空業的前景信心不足，不願投入，也因此我們同樣面臨人力吃緊的問題，加上疫後需求瞬間爆發，一些乘客和會員透過電話客服尋求服務，導致客服端壓力很大，7、8月高峰的時候，很多客人打電話進來都等待很久，我們深感抱歉；不過公司很早就發現此問題，上半年就開始規畫補足方案，新增客服的能量，在11月相關人力已經倍增，讓電話處理的等待時間等客服指標好轉，預計這一塊在2024年應可漸入佳境，滿足更多的乘客。

●問：長榮今年宣布和休士頓火箭隊合作，能否談談為何投入資源到運動行銷？

答：其實美國的運動產業實在很龐大，觀看職業運動是美國人生活的一部分，我們從2015年開始和休士頓太空人合作，開啟了運動行銷，至今已八年。在台灣長榮航空已非常具知名度，可是在美國主流市場的品牌印象裡，我們還有不足的地方，而補足主流市場品牌形象，運動行銷就是很重要的一個平台。

我們鎖定在長榮有飛的航網尋找合作球隊，除了太空人之外，我們洛杉磯一天有三班，理所當然會投入資源到這裡，所以我們選定南洛杉磯以白人為主的天使隊合作，另外舊金山是各航空公司的必爭之地，所以我們選擇巨人隊合作，增加品牌曝光。事實上，透過這些運動行銷可拉近長榮航空和當地人的連結，透過這樣的方式，提高我們在各族裔社區的能見度。