南加1800名護理人員 罷工7天

南加州 四個主要醫療中心約1800名醫療護工，計劃從20日開始舉行為期7天的罷工 活動，預計大批病患和老弱殘人士聖誕節 期間的照顧將受到影響。

醫療護工的這次罷工也是他們繼今年10月以來的第二次大規模罷工。在10月份的行動中，以SEIU西部聯合醫療工作者為代表的同一批工人進行為期五天的罷工。

根據相關工會計劃，如果這次罷工如期進行，受到影響的將包括林伍特（Lynwood）的St. Francis 醫療中心；英格伍（Inglewood）的Centinela醫療中心；園林（Garden Grove）醫院醫療中心和恩西諾（Encino）醫療中心。罷工人員同時將舉行遊行示威活動，周三至周五上午7點至下午2點，

聖誕節周末將不遊行，但罷工將繼續進行，至12月27日重新上班。

工會表示，此次參與罷工的前線醫護人員將包括急診室技術員、執業職業護理師、認證護理助理、放射技師醫療助理、呼吸科技師等。

根據總部位於安大略市的Prime Healthcare的聲明，他們正在繼續與SEIU談判，相關醫院事實上已向醫療照顧人員提交了提案，將增加工資並提供有價值的醫療保健計劃和更多福利。但令人失望的是，儘管談判取得了進展，但工會還是放棄談判並選擇罷工。Prime Healthcare表示，他們會採取補救措施，罷工不會影響他們為社區提供優質病患照護的承諾，罷工期間醫院將繼續開放。

工會方面則表示，工人們經過數月的努力才採取這項行動，希望解決該行長期存在的人員不足、工人不足的問題。