陳納德130歲冥誕 洛僑界感念飛虎隊
美國飛虎隊傳播協會於18日在聖蓋博舉辦紀念飛虎將軍陳納德（Claire Lee Chennault）誕辰130周年，現場數百名賓客雲集，大家一起回顧和見證這段在二戰時期中美友誼的光輝歷史。
美國飛虎隊傳播協會主席虞清表示，今年是陳納德將軍誕辰130年，11月中國國家領導人習近平主席在APEC會議上表示中美關係的根基是由人民建立的。二戰時期，中美兩國共同為和平和正義而戰。陳納德將軍帶領美國志願者奔赴中國戰場，組成著名飛虎隊。他們不僅直接對日本侵略者作戰，還建起向中國運送急需物資的駝峰航線，1000多名中美機組人員犧牲在這條航線上。
她說，飛虎隊傳播協會是加州註冊的非營利組織，多年來，協會堅持傳承陳納德將軍率領飛虎隊與中國軍民聯合抗戰的故事，讓更多美國下一代瞭解這段歷史，促進中美民間友好。
中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春和夫人王薇參加活動，他表示，飛虎隊精神是在中美關係當前形勢下值得弘揚的寶貴精神，飛虎隊是中美友誼的代表，體現兩國人民相互尊重共同應對挑戰的精神。在當下，需要新一代飛虎隊傳承飛虎隊精神，也祝福在美國的華人華僑能架起中美友誼的橋梁。
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