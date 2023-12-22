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陳納德130歲冥誕 洛僑界感念飛虎隊

記者張宏／洛杉磯報導
美國飛虎隊傳播協會於18日在聖蓋博舉辦紀念飛虎將軍陳納德誕辰130周年，現場賓客覆蓋政軍商和僑團代表等。（記者張宏／攝影）
美國飛虎隊傳播協會於18日在聖蓋博舉辦紀念飛虎將軍陳納德誕辰130周年，現場賓客覆蓋政軍商和僑團代表等。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會於18日在聖蓋博舉辦紀念飛虎將軍陳納德（Claire Lee Chennault）誕辰130周年，現場數百名賓客雲集，大家一起回顧和見證這段在二戰時期中美友誼的光輝歷史。

加州財務長馬世雲（左）為虞清頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
加州財務長馬世雲（左）為虞清頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清表示，今年是陳納德將軍誕辰130年，11月中國國家領導人習近平主席在APEC會議上表示中美關係的根基是由人民建立的。二戰時期，中美兩國共同為和平和正義而戰。陳納德將軍帶領美國志願者奔赴中國戰場，組成著名飛虎隊。他們不僅直接對日本侵略者作戰，還建起向中國運送急需物資的駝峰航線，1000多名中美機組人員犧牲在這條航線上。

美國飛虎隊傳播協會於18日在聖蓋博舉辦紀念飛虎將軍陳納德（Claire Lee ...
美國飛虎隊傳播協會於18日在聖蓋博舉辦紀念飛虎將軍陳納德（Claire Lee Chennault）誕辰130周年，現場來賓合影。（記者張宏／攝影）

她說，飛虎隊傳播協會是加州註冊的非營利組織，多年來，協會堅持傳承陳納德將軍率領飛虎隊與中國軍民聯合抗戰的故事，讓更多美國下一代瞭解這段歷史，促進中美民間友好。

(左起)美國飛虎隊傳播協會主席虞清、中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春和夫人王薇、...
(左起)美國飛虎隊傳播協會主席虞清、中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春和夫人王薇、許紹理。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春和夫人王薇參加活動，他表示，飛虎隊精神是在中美關係當前形勢下值得弘揚的寶貴精神，飛虎隊是中美友誼的代表，體現兩國人民相互尊重共同應對挑戰的精神。在當下，需要新一代飛虎隊傳承飛虎隊精神，也祝福在美國的華人華僑能架起中美友誼的橋梁。

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