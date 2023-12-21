幫幫忙基金會送暖 近千低收入戶過好節

活動為家庭們提供了豐富的新鮮食材，包括蘋果、洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔，以及應節的火雞。（記者張庭瑜/攝影）

耶誕將至送溫暖，幫幫忙基金會與山麓聯合中心（Foothill Unity Center）的送暖活動也邁入16週年，20日（本週三）再次在亞凱迪亞 市（Arcadia）植物園舉辦，這是疫情 後首次現場進行的食物發放活動，現場人數更勝以往，他們大包小包滿載而歸，迎接一個餐飲豐富的年節。

活動當天，在綿綿細雨中，志工們井然有序地安排好推車，將食物送到民眾手中，以確保每個人按照順序領取。該活動在疫情期間曾採用得來速（Drive-Thru）方式發放，但今年慶祝聖誕節恢復面對面發放。活動開始時，每個家庭都會先獲得由基金會提供的飲料和個人防護設備。

活動考慮到流感盛行季節，更貼心提供必要的防護用品，以應對疫情。（記者張庭瑜/攝影）

此外，考慮到當前孩子們長時間面對電腦或手機，基金會特別準備足球，鼓勵孩子們多參與戶外運動。此次愛心送暖發放的對象以居住在亞凱迪亞、巴沙迪那、羅斯密等城市的低收入 家庭為主，協助1000戶低收入家庭歡度佳節。

活動為家庭們提供豐富的生鮮食品，如蘋果、洋蔥、馬鈴薯和紅蘿蔔，以及節日特有的火雞。考慮到許多家庭因疫情失業或物價上漲而生活困難，基金會也提供易於保存的乾糧和罐頭食品。此外，還設有一個小攤位，為家庭免費拍攝聖誕照片，這在當前經濟情況下為許多家庭節省不少開支，也讓民眾在活動中感受到深厚的溫情和歡樂的聖誕氛圍。

聖誕神秘小禮物都被細心地包裝在黑色塑膠袋中，並按照編號一一放好。（記者張庭瑜/攝影）

「秘密聖誕老人」（Secret Santa）的特別活動，則是由孩子們事先寫下他們的聖誕願望清單，並有贊助商根據這些清單準備禮物。這些禮物被秘密包裝在黑色袋子中，待到聖誕節當天由父母親手贈送給孩子們，增添節日的驚喜和溫馨。

許多亞裔家庭也積極參與領取物資的活動。（記者張庭瑜/攝影）

孟心韻表示，這次活動是疫情後首次現場活動，而對於年輕一代來說，面對面的社交互動變得尤為珍貴，因此也凸顯本次活動的重要。此外，他們也注意到，由於疫情和經濟壓力，參加活動的家庭數量有所增加。為維護家庭的隱私和尊重，義工的年齡都要求在18歲以上，避免在學生之間造成不必要的尷尬。她指出，這次活動不僅是為慶祝節日，也是為重建社區聯繫和促進人際交往。