華美博物館20周年「家庭同樂日」吸引數百民眾

現場娛樂節目豐富，多姿多彩。（記者子為/攝影）

華美博物館 為慶祝開館20周年，17日舉辦「我們共同的未來：家庭同樂日」活動，提供娛樂表演、手工藝製作等，吸引數以百計民眾欣賞表演及參觀博物館的展覽。聯邦眾議員趙美心 與博物館董事會主席阮桂銘等一起切蛋糕，慶祝博物館邁進新里程。

羅省仙樂醒獅團在鑼鼓喧天中演出「祥獅獻瑞」為活動揭開序幕。華美博物館董事會主席阮桂銘表示，20多年前，一群華人 社區領袖聚首一堂，分享他們的故事和經歷，從而發起籌建華美博物館的打算。他們經過多年努力，讓華美博物館進駐歷史悠久的嘉尼爾大樓（Garnier Building），並於2003年12月18日正式開館。館內設有三個永久展覽，以及定期舉辦短期展覽。她表示，博物館每年都會紀念華埠大屠殺慘劇，提醒民眾引以為鑒。

華美博物館為慶祝開館20週年紀念，舉辦「我們共同的未來：家庭同樂日」活動，聯邦眾議員趙美心到場支持。（記者子為/攝影）

華美博物館館長張耀龍表示，回顧過去20年，作為保管及傳承美國華人經歷與成就的機構，大家始終牢記創館使命，促進民眾深入瞭解及欣賞美國多元文化傳統。

聯邦眾議員趙美心表示，華美博物館開館以來，幫助社區民眾深入瞭解美國多元文化歷史，尤其是早期美國華人的歷史，讓許多美國華人重新認識先賢的過去。作為國會亞太裔黨團主席，趙美心表示，她與其他20位美國亞太裔議員，將致力促進全國亞太裔民眾的福祉。