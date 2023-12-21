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節省遺產稅 建議父母宜早做規畫

記者楊青╱洛杉磯報導
楊光明會計師。（記者楊青/攝影）
楊光明會計師。（記者楊青/攝影）

蒙特利公園市資深會計師楊光明（Robert Yang，CPA.MBA.EA）日前世界日報2023年終稅務理財講座上，分享資本利得省稅新技巧和如何避免2025年以後遺產免稅額可能減半損失的秘訣。他表示，年底要省稅，必須要有行動，而且要行動得當。

楊光明提到19號提案對遺產稅轉移和豁免影響。他表示，19號提案可能會給從父母那裡繼承財產的子女們帶來嚴重的經濟後果。19號提案生效後，從父母那裡繼承不動產的孩子，在決定保留或出售房屋時必須考慮增加的房產稅。如果孩子選擇保留不動產，並用作其主要住所，則重新評估價值中最多100萬元將被排除在新的財產稅基礎之外（以前主要住所可以無上限轉讓）；而如果孩子選擇保留該房產作為第二套住房，或度假屋，或做出租房屋，則不存在100萬元的免稅額，而孩子將面臨財產稅的大幅增加。

楊光明表示，另外一項值得注意的重大稅法， 就是2025年12月31日之後民眾的遺產免稅額，由目前的1200萬元自動回到600萬元，也就是川普當初設定新的稅法之前的情況，這也是有大筆遺產的家庭需要提前規劃的議題，包括在海外的資產和房地產，都在主人百年之後按照美國民眾的資產來計算。他舉例說，如果你現有300到400萬元的房產，按每年增值7%計算，10年就之後就會達到600萬元的限額而受到遺產稅影響，必須提前規劃。

此外還有2023年潛在的遺產稅， 2026年之前去世的納稅人的任何未使用的免稅金額，都可以轉移或者轉移給其未亡配偶，前提是已故配偶遺產執行人提交了聯邦遺產稅申報表，如果做得正確，既使在2026年之後，未亡配偶也將能夠使用剩餘的免稅額來減少或者消除自己的納稅額。

例如，有人在2023年去世，其未使用的遺產免稅金額為1200萬，並在聯邦遺產稅申報表上填入未亡配偶，那麼在2026年落日法案之後，未亡配偶將獲得自己的免稅金額預計為700萬元，另加1200萬元的傳承豁免額。講座詳見連結：http://tinyurl.com/43np795y

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