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訂世報加購69元可得空氣淨化器 6層過濾系統 原價239元

洛杉磯訊
Oxion Hepa空氣淨化器，齊聚六層空氣淨化過濾系統。（Oxion公司提供）
Oxion Hepa空氣淨化器，齊聚六層空氣淨化過濾系統。（Oxion公司提供）

Oxion公司參加世界日報2023年終感恩訂報大優惠活動，即日起凡新訂或續訂世界日報，加價69元即可獲得原零售價239元的Oxion Hepa空氣淨化器，或者免費獲得一台洗背器，活動至2024年1月31日止。詳情致電世界日報發行組323-268-4982轉191，如需了解產品更多詳情，可上網查詢：www.oxionusa.com。

Oxion Hepa空氣淨化器，能有效殺死空氣中的病毒、細菌。（Oxion公司提...
Oxion Hepa空氣淨化器，能有效殺死空氣中的病毒、細菌。（Oxion公司提供）

如何讓室內空氣每時每刻保持新鮮健康，擁有一台品質優良的空氣淨化器十分重要。美國市場暢銷的Oxion Hepa空氣淨化器，齊聚六層空氣淨化過濾系統，能有效殺死空氣中的病毒、細菌，確保人們隨時呼吸到最新鮮的空氣。

Oxion Hepa空氣淨化器擁有六層空氣淨化過濾系統，其中最重要的兩層過濾系統，一層是紫外線消毒功能，能有效殺菌消毒，殺滅空氣中存在的病毒和細菌；另外一層是負離子發生器， 通風口排氣釋放負離子，用以中和空氣中的細菌、異味等其他有害過敏原，負離子可以排放新鮮空氣，甚至可以提高睡眠品質。使用者可以選擇開啟或關閉這兩層過濾系統的功能。

Oxion Hepa空氣淨化器，讓室內空氣每時每刻保持新鮮健康。（Oxion公司...
Oxion Hepa空氣淨化器，讓室內空氣每時每刻保持新鮮健康。（Oxion公司提供）

另外其他四層過濾系統，包括冷觸媒過濾網，移除揮發性有機化合物和化學氣體污染物質；蜂窩活性碳濾網，消除空氣中的異味、煙霧和蒸氣；PP棉濾網，捕獲空氣中較大物質，如灰塵、寵物皮屑及毛髮；高效微粒空氣濾網，移除99.97%的過敏源、塵蟎、花粉，及小至0.3微米的細菌顆粒污染物。

Oxion Hepa空氣淨化器使用高科技與高質量材料，可以隨時提示所在空間當前的空氣質量，共有紅橙綠三檔。紅燈表示空氣品質不佳，機器即將開始過濾滄化空氣；過濾到一定程度，指示燈會顯示橙色，表示空氣品質已改善；顯示綠色時，表示空氣品質已達標。

Oxion公司免手持洗背器，能輕鬆擦洗背部每個部分。（Oxion公司提供）
Oxion公司免手持洗背器，能輕鬆擦洗背部每個部分。（Oxion公司提供）

Bear Scrubber是Oxion公司推出的一款免手持洗背器，設計適合背部弧度，輕鬆擦洗背部每個部分。洗背器可以安裝在任何光滑的淋浴牆上，只需簡單轉動即可徹底擦洗，尤其是背部難以觸及的地方，使用過程非常舒適。

世界日報

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