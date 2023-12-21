我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

Netflix賺逾53億破紀錄還要漲價 華人反感

記者楊青／綜合報導
影音串流巨擘Netflix宣布對部分地區的訂閱方案漲價。（路透）
影音串流巨擘Netflix宣布對部分地區的訂閱方案漲價。（路透）

儘管利潤破紀錄地超過53億元，影視霸王Netflix仍計畫再次提高訂閱價格並開始進行實質推展，部分用戶現在每月支付的費用已達22.99元，是Netflix上線之初6.99元的三倍以上。部分用戶目前發起抵制請願，要求Netflix停止漲價。部分華人訂戶表示，最近三年，Netflix在不斷漲價的同時，提供的電影、電視內容數量減少，令人雙倍失望。

發起降價請願的組織MoveOn表示，Netflix剛成立時，它被宣傳為「貪婪」的有線電視公司替代品，但現在Netflix在獲利不斷上漲的情況下繼續漲價，變得與這些有線電視公司一樣「貪婪」。截至18日，超過11萬9000人已經簽署請願書，要求Netflix停止漲價。

Netflix此前稱，最新價格上漲，是針對密碼共享的限制性政策發生變化的對應調整，該政策要求客戶額外支付7.99元，才能與家庭以外的人共享密碼；不過招致反對聲一片，因此必須調整。

發起停止漲價請願的組織稱，Netflix接二連三漲價，可能造成其他媒體紛紛效仿。數月來，Disney+、Hulu、AppleTV+、Discovery+和AMC+也提高了他們的月度訂閱價格，但是他們提供民眾觀看的影視內容，卻沒有同比增加。

Netflix的多位華人訂戶表示，他們都感覺到Netflix這些年的變化，不僅提供的新內容同比數年前減少，很多較新的影視片上線時間也大大推遲，部分較老的經典影片，還變成了額外付費觀看，與Netflix剛剛出道時的狀況天壤之別。

Netflix 華人 利潤

上一則

強降雨進入南加 局部地區恐發洪水

下一則

強制送精障者就醫法規遭部分縣市拖延 紐森怒

延伸閱讀

華納和派拉蒙傳洽談合併 Max加Paramount+挑戰Netflix

華納和派拉蒙傳洽談合併 Max加Paramount+挑戰Netflix
楊紫瓊Netflix影集扮黑幫老大妻子 教台灣演員樂喊：瘋狂之旅

楊紫瓊Netflix影集扮黑幫老大妻子 教台灣演員樂喊：瘋狂之旅
回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問
Netflix全球收視 「暗夜情報員」打敗「黑暗榮耀」奪上半年冠軍

Netflix全球收視 「暗夜情報員」打敗「黑暗榮耀」奪上半年冠軍
串流媒體 再次吹起搭售風

串流媒體 再次吹起搭售風
Netflix「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

Netflix「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元