Netflix賺逾53億破紀錄還要漲價 華人反感

影音串流巨擘Netflix宣布對部分地區的訂閱方案漲價。（路透）

儘管利潤 破紀錄地超過53億元，影視霸王Netflix 仍計畫再次提高訂閱價格並開始進行實質推展，部分用戶現在每月支付的費用已達22.99元，是Netflix上線之初6.99元的三倍以上。部分用戶目前發起抵制請願，要求Netflix停止漲價。部分華人 訂戶表示，最近三年，Netflix在不斷漲價的同時，提供的電影、電視內容數量減少，令人雙倍失望。

發起降價請願的組織MoveOn表示，Netflix剛成立時，它被宣傳為「貪婪」的有線電視公司替代品，但現在Netflix在獲利不斷上漲的情況下繼續漲價，變得與這些有線電視公司一樣「貪婪」。截至18日，超過11萬9000人已經簽署請願書，要求Netflix停止漲價。

Netflix此前稱，最新價格上漲，是針對密碼共享的限制性政策發生變化的對應調整，該政策要求客戶額外支付7.99元，才能與家庭以外的人共享密碼；不過招致反對聲一片，因此必須調整。

發起停止漲價請願的組織稱，Netflix接二連三漲價，可能造成其他媒體紛紛效仿。數月來，Disney+、Hulu、AppleTV+、Discovery+和AMC+也提高了他們的月度訂閱價格，但是他們提供民眾觀看的影視內容，卻沒有同比增加。

Netflix的多位華人訂戶表示，他們都感覺到Netflix這些年的變化，不僅提供的新內容同比數年前減少，很多較新的影視片上線時間也大大推遲，部分較老的經典影片，還變成了額外付費觀看，與Netflix剛剛出道時的狀況天壤之別。