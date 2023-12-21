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打造能源之都 加州帝王縣縣府展雄心

記者啟鉻／帝王縣報導
參與考察行程的成員及各級民選官員、嘉賓等。（記者啟鉻／攝影）
參與考察行程的成員及各級民選官員、嘉賓等。（記者啟鉻／攝影）

加州帝王縣（Imperial County）正吸引全球清潔能源業者與專家學者目光，該縣計畫打造的鋰谷（Lithium Valley)，將使其未來有望成為全球新能源之都。

所謂「北有矽谷，南有鋰谷」，帝王縣已制定鋰谷全面開發計畫，展示勃勃雄心。充分利用在沙頓海（Salton Sea）的地下豐富鋰礦資源，倡導綠色環保和可持續發展，成為加州新能源經濟發展與促進經濟繁榮的重要引擎。

正在打造的鋰谷，根據州長辦公室提供資訊，主要是指靠近沙頓海的布勞利（Brawley）、卡利帕翠亞（Calipatria）等市以及縣屬地奈蘭德（Niland）和附近地區。目前帝王縣發布鋰谷開發規劃，目標是促進區域內再生能源開發、鋰提取以及相關基礎設施、商業和工業設施等建設。

沙頓海是一個面積約為8000平方哩的封閉水域，在該水域附近220呎等高線以下開發任何建築都需申請許可。鋰谷項目符合聯邦和州對可再生能源和電動車原料採購的目標。

根據帝王谷經濟發展公司（IVEDC）資訊，圍繞鋰谷及新能源的相關開發企業或其它項目建設已經進駐，或正在布局，包括：BHE Renewables、Controlled Thermal Resources、Energysource Minerals等，還有華資集團公司YK America，作為南加最大華人商業地產開發商之一，10多年前就進駐帝王縣規畫建設商業不動產項目，如今在帝王谷正開發工業園區，吸引投資設廠，成為當地頗具影響力的華人開發商。

帝王縣縣政委員豪克（John Hawk）表示，目前已經有至少三家企業正通過鑽井抽取含鋰礦材，並從中提取鋰。還有更多公司有興趣投資設廠。鋰谷開發是一個很大且對帝王縣經濟發展非常重要的產業。由於是從地下開採鋰礦資源，再提取分離；因此相比露天開採，從環境安全角度來說，更具環保和可持續性。

帝王縣在美墨邊境工業園區。（記者啟鉻／攝影）
帝王縣在美墨邊境工業園區。（記者啟鉻／攝影）
帝王縣標誌圖。（縣官網）
帝王縣標誌圖。（縣官網）
沙頓海。（縣官網）
沙頓海。（縣官網）

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