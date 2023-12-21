加州帝王縣鋰谷掀考察熱 華商有意投資

部分來自台灣企業家。（記者啟鉻／攝影）

加州 帝王縣（Imperial County)憑藉其豐富的鋰礦蘊藏量，欲打造鋰谷成為全球新能源之都，包括來自台灣的相關領域華人企業近期正積極至該地考察，有意投資 。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab）近期報告指出，位於帝王縣的鋰谷，鋰的開採量足以供應生產超過3億7500萬輛電動車所用的電池。這裡有望成為全球最大鋰礦產地之一，使加州成為世界最大的汽車、家庭和企業電池生產基地、全球鋰電池生產中心和未來清潔能源的領導者。加州州長紐森不僅在2023年3月赴沙頓海鋰谷考察，還批准向帝王縣撥款500萬元支持鋰谷立法，並簽署「鋰開採稅法」。

來自台灣和南加當地的一批企業家及學者日前考察帝王谷，有業者已表達投資意向。駐洛杉磯台北經文處經濟組組長劉倫正表示，有來自台灣的鋰電池生產商，希望在原料所在地投資，享有美國政府提供的優惠政策；還有創新公司、投資基金等，也希望尋找合作投資機會。

本次考察組織者、華資集團YK America，是率先投資帝王縣的華商公司之一。董事長盧順興表示，通過合作，可以感受到帝王縣非常願意給予華商機會，共同促進當地經濟繁榮。

據了解，YK America於2003年就在帝王縣開發商業不動產，在美墨邊境區域建築商業廣場，並與大學、社保局、大型連鎖集團、移民局、陸軍服務署等合作。2017年，該集團完成900畝商業地產開發、1400畝工業園區建設，首期240套聯排別墅項目出租率百分百。帝王谷經濟開發公司負責人凱利（Timothy Kelley）表示，YK America是帝王縣重要的開發、創稅及就業投資夥伴。

台灣Apogee Power公司總經理、企業家林文華說，該公司多年前開始為美國軍方生產鋰電池，也獲得美國國防部認可。原先有計劃在新墨西哥州 設廠，但尚未實施。此次到帝王谷考察，看看是否有提供更多稅務優惠條件。如果在自由貿易區建廠會更好。由於從投資設廠到產品成功量產，會有很多步驟，所以若設廠，或考慮先從鋰電池後段製程開始。