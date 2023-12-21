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洛城新語／戳破矽谷的粉紅泡泡

洛城新語

前陣子矽谷的育兒網紅圈出現一場爭論。一名網紅媽媽認為自己的孩子在矽谷郊區出生長大，常會有看著一群孩子在泡泡裡生活的感覺，因為同溫層太多，小孩無法自然而然地看到社會裡不同人群的生活。

她還認為，因為區域的畫分，小孩很難看到貧窮髒亂、犯罪幫派，不像台灣孩子站在街頭、坐大眾交通工具，可以半小時內看到生活百態。這名網紅最後寫道，為了讓孩子走出美國郊區粉紅色大泡泡（凡事很美好），她打算帶孩子回台灣時，多去菜市場、夜市和搭公車，體會貧富差距。

此篇文章發表後在矽谷網紅界炸開。有人問，到底何謂粉紅色大泡泡？不應該自己把不同的生活方式與樣態包裝成粉紅色大泡泡，貧富差距也不是去台灣擠公車或夜市就能體會，整個題目歪掉。

有人笑說，矽谷哪裡來的粉紅色泡泡，矽谷難道就沒有流浪漢？流浪漢並沒有全面撤出舊金山矽谷灣區，要看貧富差距，去高速公路旁看看就好；矽谷難道就沒有打砸搶？只是看你要讓小孩接受到哪些資訊，要讓小孩看到哪些樣貌的不同生活。也有人很生氣的認為，這是貶低台灣人生活的方式，因為人在矽谷，就自認為高人一等，所以要帶小孩到台灣體會貧窮？

其實剛來到矽谷的人們，一定都會跟原有的生活樣態做比較，因為矽谷根本就不像美國。矽谷是一個位於美國卻又特立獨行的區域，更像是台灣的科學園區。

如果你是從亞洲最大城市、最熱鬧市中心剛來到矽谷，一定很吃驚。矽谷的街道像鄉下，住宅區全是平房，有些百年老屋沒整修，看起來像鬼屋，還開價三、四百萬元。矽谷的街道就跟美國其他地區長得一樣，而所有那些知名的科技大樓，棟與棟之間的距離都非常遠，門禁也相當森嚴。從外在硬體設施上，完全感受不到矽谷有何獨到之處。

但，矽谷的魅力來自文化內蘊。如果沒在矽谷待超過五年，很難能體會為什麼有人會想在矽谷待這麼久。這種文化內蘊是來自於你的左鄰右舍、孩子的同學家長、你的同溫層與社交圈，當大家聚在一起時，很容易增強科技圈的人際連結度，這正是讓矽谷科技業能不斷增強、擴散、發揮更大的影響力。

矽谷根本沒有所謂的粉紅色大泡泡。矽谷的小孩從出生在矽谷，就在這種科技圈強連結下，必須互相競爭，以求未來能在此有立足之地，矽谷的小孩只是比較容易有物質上的享受，但他們仍能看到破敗的市區街道、躺在路上的流浪漢，且未來上學後，還可能面臨校園霸凌、槍枝、名校升學路窄等問題。

有沒有粉紅色泡泡，都是家長自己決定的，如果你替孩子造了粉紅色泡泡，不妨自己戳破它，讓孩子自己體會人生百態。

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