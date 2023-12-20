中國也瘋狂 重押1組號碼中上億

網傳中國福彩「快樂8」選七玩法中獎者的部分彩券。（取材自微博）

近年來彩券頭獎動輒上億元，一年當中的中獎次數不減反增，這極大的增加了民眾的購買熱情。彩券的公平性一直飽受爭議，很多彩民常常自嘲為何中獎的都是別人。近期出現了小概率中獎新聞，也將彩券是否公開透明的話題再次推向熱點。

網傳中國福彩「快樂8」選七玩法中，有人購買4萬9250注同樣的號碼，共贏得2.2億元人民幣。由於截圖是由某站點工作人員發出，中獎人單次狂撒近10萬元人民幣單押一組號碼，並且該期中獎號碼中，出現多組連號，實數罕見。由於此次中獎金額過大觸發了限賠，單注獎金只到4475元，中獎人領2.2億餘元獎金時無需繳稅。

消息一經傳出，在網路掀起輿論狂潮，不少網民紛紛質疑有暗箱操作或者內幕，要求政府徹查，有網民表示，「我雖然窮，但我不傻」。網上流傳一種說法稱「彩票池子裡的資金被挪用了」，更有律師給當地民政廳發律師函，希望對幾項問題予以回覆。民眾紛紛在等待政府的官方回覆，想知道其中是否有貓膩。

律師劉龍珠表示，彩券合約上，一定是要保證民眾有公平中獎的機會，如果有內幕操作，那麼就存在違約行為。從這一層面上看，律師有權利對政府提出控告，要求調查彩券的中獎真實性，但由於中國彩券可以允許中獎者匿名領獎，這很可能引起民眾的質疑。

劉龍珠補充說，大多數彩民都是普通老百姓，許多人買的就是一個對美好生活的期盼。彩券雖然中獎概率低，但這不代表機會可以不存在。這件事對中國來說，是一次危機也是轉機，事情後續如何處理，對民心所向有影響；只有調查清楚事情真相並公開，才能打消民眾的疑慮。