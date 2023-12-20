獎金屢創高 南加彩民帶勁買 小概率事件頻繁出現

洛杉磯市恩西諾（Encino）地區的一處Chevron加油站12月8日售出兩張兆彩頭獎彩券。（取自谷歌地圖）

今年對南加彩民來說是特別的一年，不但彩券獎池屢創新高，彩民中大獎機率也飆升。2023年也是兆彩近十年來，首次在一年中產生十次頭獎，引起熱議。加州 彩券委員會(CSLC)預計2023-24年彩券銷售總額為87億元。

12月8日（周五）晚的兆彩（Mega Millions）就發生了小概率（機率極低）事件，洛杉磯市恩西諾（Encino）地區的一個加油站，竟售出了兩張頭獎彩票，獲獎者將共享3.94億元。頭獎被分瓜的事在歷史上也有發生，但通常中獎者都產生在不同地點，而同一地點獨中兩注的事情非常罕見，消息一出就有質疑聲發出。

加州彩券公共事務副主任卡羅琳貝克爾（Carolyn Becker）表示，在獎金領取前，我們無法確定事情是怎麼發生的。這可能有很多解釋，例如一個人出於某種原因，購買相同號碼；或是有幾個朋友，一起用相同數字碰運氣。

具體的結果可能需要時間來調查，真正的中獎者是誰，也可能需要幾周甚至幾個月的時間才能確定。貝克爾表示，「我們內部有一個非常透徹的流程來審查中獎者，在安全審查完成前，我們甚至不會稱他們為中獎者。」

這其實並不是加州第一次發生類似情況，2020年12月，在委利賀市（Vallejo）的7-11便利店，就售出過兩張超級樂透（SuperLotto Plus）的頭獎彩票，更戲劇性的是，兩名中獎者的姓氏也相同。

都說夢想總是要有的，萬一實現了呢？2023年對兆彩來說是不尋常的年分。 這是近十年來，首次在一年中產生十次頭獎。8月佛州 有人獨中16億元頭獎，也創下兆彩史上最高獎金記錄。頻繁有人中頭獎，也讓不少彩民加大購買力度。加州是全美最大的彩票市場，每年的彩票銷售量都在不斷增長，尤其是在疫情期間，許多人把購買彩券，當做娛樂方式。有彩民笑稱，「買的是心情，存的是希望，碰的是運氣，獻的是愛心。」

彩券銷量的成長，意味著更多的資金進入彩券獎池。而頭獎屢創新高的另一原因，是加州的彩券規則調整。 例如，超級樂透（SuperLotto Plus）2022年4月開始實施新的獎金分配方案，將頭獎的分配比例從33%提高到40%，同時將二等獎的分配比例從11%降低到 8%。

而勁球 （Powerball）則從2022年8月開始，實施新的開獎頻率；將每周的開獎次數從兩次，增加到三次；同時將每注的價格，從2元提高到3元。調整過後，勁球的銷售量和獎池都有所增加。