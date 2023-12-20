阿市美妝店零元購 1周搶2次 香水成竊賊最愛

嫌犯盜走美妝店的大量香水。（圖：阿市警局提供）

洛杉磯 縣華人 聚居城市阿罕布拉 市（Alhambra）的一家絲芙蘭（Sephora）美妝店，最近連續兩次遭遇「零元購」盜竊案件，損失金額共5000多元。警方目前已逮捕3名涉案嫌犯，從繳獲的大量贓物來看，香水成為不法分子首選商品。

阿市絲芙蘭美妝店是當地許多華人愛去的地方，位於熱鬧的市中心，最近一段時間成為竊盜案件的重災區。根據阿市警察局（Alhambra Police Department）的聲明，12月中旬，絲芙蘭在短短一周內就連續發生兩起「零元購」案件。

當局表示，警方一周內接連兩次接到報警電話，均涉及絲芙蘭美妝店的竊盜案件。兩起案件的嫌犯都是在沒有付款的情況下，帶走大量商品，其中兩人在案發後駕車逃跑。警局表示，第一起竊盜案被竊商品價值3400元左右，第二次嫌犯偷走價值2000元左右的商品，店家總共損失5000多元。

警方接到報案後迅速對案件展開調查，最後逮捕三名嫌犯，分別是來自洛杉磯地區的Kathrine Mejia、拉斯維加斯（Las Vegas）的Yoxsuan Cruz和Daniel Romero，目前被關在阿市警局監獄中。

根據當局提供的照片，贓物包括知名品牌化妝品及大量香水。案件仍在調查中，尚不清楚兩起案件是否同一個犯罪團夥所為。