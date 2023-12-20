鼓勵民眾參與市政 鑽石吧2024將辦8場集會

鑽石吧 市政府2024年將繼續設置市政議題解釋會議，鼓勵民眾參與，瞭解城市各大議題的同時，為城市建設出謀畫策。目前已計畫的議題說明會，共有八次。

該項機制2022年首次在鑽石吧市實施，效果良好。2024年將再度實施，除6、7、11及12月外，其他八個月的每月第二個星期三，從傍晚6時起，將有60分鐘至90分鐘不等的市政議題解釋會議，由市府各部門主管回答民眾關心的問題，同時提供市民與市府主管和民選官員共同討論時間。

會議地點在市府大廳（Diamond Bar City Hall，21810 Copley Drive），考量座位有限，市府要求居民提前報名。

2024年的八次居民集會將包括：

1月的鑽石吧市府部門組成及功能介紹。

2月將介紹市議會的功能以及運作，決策根據和決策過程，以及市議會三個委員會的組成和職能。

3月將介紹城市規畫及中長期建設計畫。

4月的主題為公共安全，雖然鑽石吧市被稱為南加州 最安全的城市之一，但近年的社區安全問題越來越引起民眾關注。警方將在會議中公布當地最新的犯罪報告以及近年犯罪對比。

5月集會的主題為公共交通，鑽石吧近年面臨多項地方公路修建案和57號公路擴展及升級工程，屆時將有專業人員提供最新的資訊和解答。

8月主題為城市新財年預算 報告。

9月主題為緊急狀況的準備，將有警局、消防局及急救部門的專員為民眾報告城市的緊急應對準備，同時教戰民眾緊急情況的應對措施。

10月的主題是參與公共會議以及政策運作，向市民解釋如何有效參與市府公共會議討論以及解釋政府部門政策決定的過程等。

所有集會，居民可通過電子郵件[email protected]，或手機簡訊909-839-7056報名。