我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

中文通多媒體大賽 開放網路投票

洛杉磯訊
「中文通多媒體大賽」Youtube頻道2023 Chinese Grandmaster Language Competition播放清單頁面。（截圖自Youtube）
「中文通多媒體大賽」Youtube頻道2023 Chinese Grandmaster Language Competition播放清單頁面。（截圖自Youtube）

「中文通多媒體大賽」，正式開放公眾投票。這個比賽不僅是學生展現用中文表達想法與創意的舞台，更是一個用影像藝術呈現語言學習成果的獨特機會。

比賽自9月開始，吸引了來自世界各地的學生參加。參賽作品涵蓋多種類型，每一件作品都展示參賽者對中文和中華文化的熱愛與理解。比賽規定讓學生從DAHUA CHINESE中文分級閱讀平台的內容中得到啟發，並延伸自己有興趣的內容來進行創作。

現在，主辦單位大話中文與協辦單位世界日報邀請公眾投入這個文化交流的過程，透過投票支持這些年輕的語言學習者。

投票開始日期：2023年12月15日。

投票截止日期：2023年12月21日。

投票方式：請至DAHUA CHINESE Youtube頻道2023 Chinese Grandmaster Language Competition播放清單觀看影片，並在描述欄中投票。連結：https://youtube.com/playlist?list=PL9qBzZEuhWGieua0dvN0DxeXaLvKMnNLq&si=C4UbZ4pmh7F8Fka8。

大會將於聖誕節當天，公布比賽結果，屆時將表彰優秀的參賽者和他們的作品。

投票 聖誕節 世界日報

上一則

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

下一則

張青會計師 談2024報稅注意事項/協會活動

延伸閱讀

本周開始下雨 下到聖誕節前

本周開始下雨 下到聖誕節前
我的異國情緣

我的異國情緣
逾200武林高手 洛城競技

逾200武林高手 洛城競技
逾200武林高手 洛城競技

逾200武林高手 洛城競技
ChatGPT維基今年熱搜榜首 名人訃聞生平第2 世界板球大賽第3

ChatGPT維基今年熱搜榜首 名人訃聞生平第2 世界板球大賽第3
少兒時尚大賽 孩子展現舞台功力

少兒時尚大賽 孩子展現舞台功力

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08
南加華人受邀參加Cybertruck交付典禮。（Joy提供）

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

2023-12-12 19:39

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單