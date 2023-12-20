中文通多媒體大賽 開放網路投票
「中文通多媒體大賽」，正式開放公眾投票。這個比賽不僅是學生展現用中文表達想法與創意的舞台，更是一個用影像藝術呈現語言學習成果的獨特機會。
比賽自9月開始，吸引了來自世界各地的學生參加。參賽作品涵蓋多種類型，每一件作品都展示參賽者對中文和中華文化的熱愛與理解。比賽規定讓學生從DAHUA CHINESE中文分級閱讀平台的內容中得到啟發，並延伸自己有興趣的內容來進行創作。
現在，主辦單位大話中文與協辦單位世界日報邀請公眾投入這個文化交流的過程，透過投票支持這些年輕的語言學習者。
投票開始日期：2023年12月15日。
投票截止日期：2023年12月21日。
投票方式：請至DAHUA CHINESE Youtube頻道2023 Chinese Grandmaster Language Competition播放清單觀看影片，並在描述欄中投票。連結：https://youtube.com/playlist?list=PL9qBzZEuhWGieua0dvN0DxeXaLvKMnNLq&si=C4UbZ4pmh7F8Fka8。
大會將於聖誕節當天，公布比賽結果，屆時將表彰優秀的參賽者和他們的作品。
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