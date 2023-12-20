中文通多媒體大賽 開放網路投票

「中文通多媒體大賽」Youtube頻道2023 Chinese Grandmaster Language Competition播放清單頁面。（截圖自Youtube）

「中文通多媒體大賽」，正式開放公眾投票 。這個比賽不僅是學生展現用中文表達想法與創意的舞台，更是一個用影像藝術呈現語言學習成果的獨特機會。

比賽自9月開始，吸引了來自世界各地的學生參加。參賽作品涵蓋多種類型，每一件作品都展示參賽者對中文和中華文化的熱愛與理解。比賽規定讓學生從DAHUA CHINESE中文分級閱讀平台的內容中得到啟發，並延伸自己有興趣的內容來進行創作。

現在，主辦單位大話中文與協辦單位世界日報 邀請公眾投入這個文化交流的過程，透過投票支持這些年輕的語言學習者。

投票開始日期：2023年12月15日。

投票截止日期：2023年12月21日。

投票方式：請至DAHUA CHINESE Youtube頻道2023 Chinese Grandmaster Language Competition播放清單觀看影片，並在描述欄中投票。連結：https://youtube.com/playlist?list=PL9qBzZEuhWGieua0dvN0DxeXaLvKMnNLq&si=C4UbZ4pmh7F8Fka8。

大會將於聖誕節 當天，公布比賽結果，屆時將表彰優秀的參賽者和他們的作品。