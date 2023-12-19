2015玫瑰公主邵霞 鼓勵女孩追夢

距離邵霞當選巴沙迪那玫瑰花車遊行公主已八年，她目前在摩根大通財富管理部門擔任財富師。（記者張宏／攝影）

2015年巴沙迪那玫瑰公主邵霞（Simona Shao）和有35萬粉絲的「網紅」媽媽烏蘭，日前在聖瑪利諾（San Marino） Point Space舉辦線下個人經驗分享會和慈善捐贈活動，吸引對親子關係感興趣的媽媽和希望成為玫瑰公主的少女們踴躍參與。

距邵霞當選巴沙迪那玫瑰花車遊行公主已過去八年，在此期間她完成沃頓商學院學業，目前在摩根大通 JP Morgan財富管理部門擔任資深副經理（Senior Associate Banker）。邵霞說，感謝父母讓她能嘗試不同的愛好，從小喜歡唱歌寫歌，媽媽就幫她找老師學習。她想成為玫瑰公主，也得到父母的支持和鼓勵。進入職場後，發現八年前擔任玫瑰公主學習到的餐桌禮儀和待人接物的談吐等，都能幫助她更好的和財富人士打交道，同時她也繼續秉持服務精神，輔導並為年輕學子提供升學 建議。

邵霞說，玫瑰公主桂冠讓更多人注視她，因為希望大家以她為榮，所以努力考到夢想大學。這份經歷是她人生的激勵，她也鼓勵更多女孩們勇敢追夢，做自己人生的玫瑰公主。

工作之餘，邵霞也沒有忘記她的音樂夢想。她四歲學習鋼琴，七歲學習創作歌曲，多年來和不同曲風的音樂人合作，她創作演唱，並持續在Spotify 、YouTube、 Apple Music等音樂頻道推出原創歌曲。日前她推出新歌「Vacant 」，也恰逢玫瑰花車大遊行即將舉行。她說，希望通過和大家見面交流，分享她音樂創作和未來發展的心得。

邵霞的優秀，背後有媽媽烏蘭的不懈努力和堅持，她以「沃頓媽媽」開設社交網路賬號，目前在小紅書 有35萬粉絲。烏蘭說，這是她第一次舉辦線下見面會，見證女兒一路成長，覺得很驕傲。通過和女兒的相處，烏蘭也一直努力改變自己，不是單純以父母的姿態駕馭和凌駕於孩子之上，而是先給孩子情緒價值，再去因勢利導的教育。尤其是青春期的孩子，父母要給孩子機會慢慢成長，同時相信她們，不要一開始就去指責。

烏蘭說，她作為父母時常不斷反思，孩子值得更好的父母，孩子成長是她最好的老師。父母如果犯錯要勇於說對不起，不要礙於所謂的面子，父母有職責教育孩子成為更好的人。烏蘭認為，為人父母不應太強勢，但也拒絕成為那種認為孩子什麼都好的媽媽，要跟著孩子一起學習成長。她不一味強調孩子成績好，而要讓她多見世面，給孩子更多自由的選擇，成為社會需要的人才。