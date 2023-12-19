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橙縣2亞裔男 走私毒品逾億元

記者王若然／橙縣報導
藏在低音炮中的毒品。（美國司法部）
藏在低音炮中的毒品。（美國司法部）

兩名居住在橙縣的亞裔男子因走私巨額毒品被逮捕。兩人面臨美國司法部運營毒品走私組織、走私大量毒品等多項指控。司法部表示，兩人將可卡因（cocaine）和甲基安非他命（methamphetamine），藏在速食麵(方便麵)、汽車零件、緊急救急包及低音炮音響中，走私至澳洲、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、紐西蘭等國。

其中一名被告為42歲的橙縣托斯汀（Tustin）亞裔居民  Hoang Xuan Le，外號「大哥」、「藍色」和「Knockout」。另一人為園林市（Garden Grove）38歲亞裔居民Tri Cao Buinguyen，人稱「兄弟」、「芒果」。兩人於14日被捕，15日下午過堂。

除了以上兩人，還有兩人被指控合謀走私和銷售管控物質。這兩人分別是40歲的雷克伍（Lakewood）居民Trung Buinguyen以及28歲的長堤市居民Narongsak，警方正在搜捕這兩人。

執法人員在這起案中共搜得了755千克的甲基安非他命以及超過100千克的可卡因。執法人員估計，這批毒品總價值超過6500萬元，最高價值可達1億6000萬。

根據訴狀，被告Hoang Xuan Le和Tri Cao Buinguyen至少在2017年2月至2022年9月間，與海外同夥勾結，將毒品走私至澳洲、紐西蘭和巴布亞紐幾內亞。他們通過空運、海運、郵寄的方式，將毒品偽裝成其他商品走私出國。

此外，兩名被告手機裝有軍用級別的加密軟件「Signal」，秘密與海外同夥商討走私事宜。他們還使用假名字、假公司、假電子郵件來偽裝成美國及海外的商家、航空運輸業者、海運業者、中間商等，將毒品以正當商品的名義運出國。例如，兩人在2018年夏季，將甲基安非他命偽裝成泡麵中的調味料，將390千克的毒品運至澳洲。2018年9月，又將113千克的甲基安非他命和100千克的可卡因偽裝成蒜味調料走私出美國。如果罪名成立，兩人將面臨終身監禁。

國土安全調查局主要負責調查此事，其他提供幫助的機構有美國郵政調查局、輯毒局、美國海關、澳洲聯邦警察等。

偽裝成即食產品的毒品。（美國司法部）
偽裝成即食產品的毒品。（美國司法部）
偽裝成其他商品的毒品。（美國司法部）
偽裝成其他商品的毒品。（美國司法部）

毒品 澳洲 亞裔

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