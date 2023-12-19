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一家人聖誕購物遭攔車 路怒者槍殺4歲童

洛杉磯訊
4歲男孩Gor Adamyan，因路怒事件遭槍殺身亡。（GoFundMe）
4歲男孩Gor Adamyan，因路怒事件遭槍殺身亡。（GoFundMe）

洛杉磯縣蘭卡斯特市（Lancaster）日前發生一起因路怒引發的悲劇，一家人外出聖誕購物時被汽車追趕，坐在車中的4歲男孩被無辜槍殺身亡，兩名涉嫌槍擊的嫌疑人均已被逮捕。

洛縣警局12月18日確認，兩名嫌犯是一男一女，29歲的Byron Burkhurt和27歲的Alexandria Gentile，他們在槍擊事件後被捕。

案發在12月15日晚7時30分左右，遇害的4歲男孩名叫Gor Adamyan，他當時正坐在車上，與父母一起在蘭卡斯特市Sierra Highway和East Avenue J附近地區。 男孩乘坐的車輛被另一名司機攔截，悲劇很快發生。根據眾籌平台GoFundMe上的一篇貼文，在那決定命運的一天，男孩Gor的父母開車帶著他去商店購物的路上，兩輛車發生路怒，並迅速升級為一場難以想像的悲劇。Gor被槍擊後因傷勢嚴重不治，此時距離聖誕節僅十天，家人悲痛欲絕。

洛縣警局在聲明中稱，15日晚，4歲男孩和父母坐在車內，嫌犯的汽車在公路上尾隨受害人汽車。聲明指出，在追趕過程中，嫌犯的汽車與受害人車輛並行，此後開始射擊，男孩的家人曾試圖放慢車速嘗試避開。警方表示，當時坐在後座的孩子上半身中彈，送往醫院後被宣布死亡， 這起事件中沒有其他人受傷。

當局沒有公布有關嫌疑人的更多細節，也沒有解釋路怒發生的原因。根據CBS的新聞報導，兩名嫌犯可能與幫派有聯繫，目前尚不清楚涉案車內是否還有其他未成年人。調查正在進行中，任何有相關資訊的人，請致電警局323-890-5500，希望保持匿名的人，可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。

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