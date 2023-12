聖地牙哥75%官員曾遭威脅騷擾

聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克(Gail F. Baker)指出,在聖地牙哥縣有高達75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾,特別是女性官員,對心理健康造成顯著影響,導致許多人考慮離開公職。(記者張庭瑜/攝影)

加州民權部仇恨狀況委員會日前舉辦線上社區論壇,討論對公職人員的威脅和騷擾問題。此次會議由聖地牙哥 大學和平與公義研究所(University of San Diego Institute for Peace and Justice)發起,旨在關注聖地牙哥縣(San Diego County)政府官員面臨的安全挑戰。研究顯示,該地區多達75%的官員曾遭遇威脅或騷擾,其中女性官員的受害比率高達82%,遠高於男性官員的66%。

聖市市長洛利亞(Todd Gloria)和加州參議院議員阿特金斯(Toni Atkins)分享了他們在公共服務領域的經驗,特別是面對威脅和恐嚇時維護原則的重要性,阿特金斯議員更特別關注對LGBTQ群體和女性的支持。

聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克(Gail F. Baker)博士則強調了對民選官員的威脅和騷擾的嚴重程度。她指出,這種對公職人員的暴力不僅影響他們的心理健康和安全,也嚴重擾亂民主進程,限制代表性的多樣性。

貝克指出,聖地牙哥縣有75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾,尤其是女性官員。這種現象對民選官員的心理健康造成了顯著影響,許多人因此考慮離開公職。她還指出,這些威脅和騷擾在2020年達到高峰,尤其是在學校董事會和新冠疫情政策之下尤為明顯。

公民參與研究所所長盧納(Carl Luna)提出了對策建議,肇事者必須對自己的行為負責,提出記錄和報告所有事件,加強民選機構內部的溝通,並為民選官員提供更好的培訓和支持。

查普曼大學(Chapman University)社會學系副教授山米(Peter Simi)介紹他對極端主義團體和暴力的研究,特別是對公職人員的威脅,分析其動機和模式。

反亞裔 仇恨組織Stop AAPI Hate的創始成員崔西婭(Cynthia Choi,音譯)則深入探討亞裔社區所面臨的特殊問題,包括歧視、仇恨犯罪 及公共場合的騷擾。她提到,在新冠疫情期間,針對亞裔的歧視和仇恨犯罪有所上升,這在很大程度上是由於錯誤信息和種族主義言論所引起的。為了應對這些挑戰,崔西婭提出了一系列建議,包括增加對仇恨犯罪的公共意識、加強犯罪報告和記錄系統,以及對受害者的支持和資源。她強調了社區合作的重要性,以及與政府、非政府組織合作,共同打擊針對亞裔的歧視和仇恨犯罪。