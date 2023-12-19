聖地牙哥75%官員曾遭威脅騷擾

聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克（Gail F. Baker）指出，在聖地牙哥縣有高達75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾，特別是女性官員，對心理健康造成顯著影響，導致許多人考慮離開公職。（記者張庭瑜/攝影）

加州民權部仇恨狀況委員會日前舉辦線上社區論壇，討論對公職人員的威脅和騷擾問題。此次會議由聖地牙哥 大學和平與公義研究所（University of San Diego Institute for Peace and Justice）發起，旨在關注聖地牙哥縣（San Diego County）政府官員面臨的安全挑戰。研究顯示，該地區多達75%的官員曾遭遇威脅或騷擾，其中女性官員的受害比率高達82%，遠高於男性官員的66%。

聖市市長洛利亞（Todd Gloria）和加州參議院議員阿特金斯（Toni Atkins）分享了他們在公共服務領域的經驗，特別是面對威脅和恐嚇時維護原則的重要性，阿特金斯議員更特別關注對LGBTQ群體和女性的支持。

聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克（Gail F. Baker）博士則強調了對民選官員的威脅和騷擾的嚴重程度。她指出，這種對公職人員的暴力不僅影響他們的心理健康和安全，也嚴重擾亂民主進程，限制代表性的多樣性。

貝克指出，聖地牙哥縣有75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾，尤其是女性官員。這種現象對民選官員的心理健康造成了顯著影響，許多人因此考慮離開公職。她還指出，這些威脅和騷擾在2020年達到高峰，尤其是在學校董事會和新冠疫情政策之下尤為明顯。

公民參與研究所所長盧納（Carl Luna）提出了對策建議，肇事者必須對自己的行為負責，提出記錄和報告所有事件，加強民選機構內部的溝通，並為民選官員提供更好的培訓和支持。

查普曼大學（Chapman University）社會學系副教授山米（Peter Simi）介紹他對極端主義團體和暴力的研究，特別是對公職人員的威脅，分析其動機和模式。

反亞裔 仇恨組織Stop AAPI Hate的創始成員崔西婭（Cynthia Choi，音譯）則深入探討亞裔社區所面臨的特殊問題，包括歧視、仇恨犯罪 及公共場合的騷擾。她提到，在新冠疫情期間，針對亞裔的歧視和仇恨犯罪有所上升，這在很大程度上是由於錯誤信息和種族主義言論所引起的。為了應對這些挑戰，崔西婭提出了一系列建議，包括增加對仇恨犯罪的公共意識、加強犯罪報告和記錄系統，以及對受害者的支持和資源。她強調了社區合作的重要性，以及與政府、非政府組織合作，共同打擊針對亞裔的歧視和仇恨犯罪。