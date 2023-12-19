我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

聖地牙哥75%官員曾遭威脅騷擾

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克（Gail F. Baker）指出，在聖地牙哥縣有高達75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾，特別是女性官員，對心理健康造成顯著影響，導致許多人考慮離開公職。（記者張庭瑜/攝影）
聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克（Gail F. Baker）指出，在聖地牙哥縣有高達75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾，特別是女性官員，對心理健康造成顯著影響，導致許多人考慮離開公職。（記者張庭瑜/攝影）

加州民權部仇恨狀況委員會日前舉辦線上社區論壇，討論對公職人員的威脅和騷擾問題。此次會議由聖地牙哥大學和平與公義研究所（University of San Diego Institute for Peace and Justice）發起，旨在關注聖地牙哥縣（San Diego County）政府官員面臨的安全挑戰。研究顯示，該地區多達75%的官員曾遭遇威脅或騷擾，其中女性官員的受害比率高達82%，遠高於男性官員的66%。

聖市市長洛利亞（Todd Gloria）和加州參議院議員阿特金斯（Toni Atkins）分享了他們在公共服務領域的經驗，特別是面對威脅和恐嚇時維護原則的重要性，阿特金斯議員更特別關注對LGBTQ群體和女性的支持。

聖地牙哥大學副校長兼教務長貝克（Gail F. Baker）博士則強調了對民選官員的威脅和騷擾的嚴重程度。她指出，這種對公職人員的暴力不僅影響他們的心理健康和安全，也嚴重擾亂民主進程，限制代表性的多樣性。

貝克指出，聖地牙哥縣有75%的民選官員報告遭遇威脅和騷擾，尤其是女性官員。這種現象對民選官員的心理健康造成了顯著影響，許多人因此考慮離開公職。她還指出，這些威脅和騷擾在2020年達到高峰，尤其是在學校董事會和新冠疫情政策之下尤為明顯。

公民參與研究所所長盧納（Carl Luna）提出了對策建議，肇事者必須對自己的行為負責，提出記錄和報告所有事件，加強民選機構內部的溝通，並為民選官員提供更好的培訓和支持。

查普曼大學（Chapman University）社會學系副教授山米（Peter Simi）介紹他對極端主義團體和暴力的研究，特別是對公職人員的威脅，分析其動機和模式。

亞裔仇恨組織Stop AAPI Hate的創始成員崔西婭（Cynthia Choi，音譯）則深入探討亞裔社區所面臨的特殊問題，包括歧視、仇恨犯罪及公共場合的騷擾。她提到，在新冠疫情期間，針對亞裔的歧視和仇恨犯罪有所上升，這在很大程度上是由於錯誤信息和種族主義言論所引起的。為了應對這些挑戰，崔西婭提出了一系列建議，包括增加對仇恨犯罪的公共意識、加強犯罪報告和記錄系統，以及對受害者的支持和資源。她強調了社區合作的重要性，以及與政府、非政府組織合作，共同打擊針對亞裔的歧視和仇恨犯罪。

波威聯合學區（Poway Unified School District）教委會主席佩特（Darshana Patel）分享她從科學領域轉向公共服務的過程，以及她在學區的角色和責任。她介紹所代表學區的特點，包括其規模、多樣性和預算。佩特博士特別指出在公眾互動中所遇到的挑戰，為應對這些挑戰，必須通過增強對行為者的問責、記錄和報告所有事件、加強當地官員的保護、修改布朗法案（Brown Act）以適應21世紀的現實，以及為官員提供針對性的培訓和準備等措施。

反亞裔仇恨組織Stop AAPI Hate創始成員崔西婭（Cynthia Cho...
反亞裔仇恨組織Stop AAPI Hate創始成員崔西婭（Cynthia Choi）指出，在新冠疫情期間，亞裔社區面臨的歧視和仇恨犯罪增加，並提出提高公眾意識、改善犯罪報告系統和加強對受害者支持的建議。（記者張庭瑜/攝影）
聖市市長洛利亞（Todd Gloria）分享他在公共服務領域的經驗，並強調在面對...
聖市市長洛利亞（Todd Gloria）分享他在公共服務領域的經驗，並強調在面對威脅和恐嚇時維持原則和行為的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

亞裔 聖地牙哥 仇恨犯罪

上一則

表彰退伍軍人 粵港澳商會辦聖誕晚會

下一則

送禮給小孩注意10安全要點 去年逾20萬件玩具導致受傷

延伸閱讀

遊茵夢花園

遊茵夢花園
Fed轉鴿市場喜出望外？ 德銀：聯準會似乎樂於讓市場為所欲為

Fed轉鴿市場喜出望外？ 德銀：聯準會似乎樂於讓市場為所欲為
住家啃老又偷錢 賓州婦狠弒雙親分屍

住家啃老又偷錢 賓州婦狠弒雙親分屍
德國預算危機 總理：補助台積不變

德國預算危機 總理：補助台積不變
NBA全球第二家直營店 藝廊商場開張

NBA全球第二家直營店 藝廊商場開張
發明簡單東西治療皮膚癌 14歲男生獲2.5萬獎金

發明簡單東西治療皮膚癌 14歲男生獲2.5萬獎金

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了