「老外講中文俱樂部」跨文化慶聖誕

老外講中文俱樂部會員們歡聚一堂，舉辦跨文化聖誕節晚會。（劉榮文提供）

「老外講中文俱樂部」聖誕節 前夕舉辦了一場別開生面的聖誕卡拉OK派對，洋人們用中文演喜劇，唱中文歌曲，就連傳統京劇 和麻將也難不倒他們。

雙語喜劇團以中英文即興表演的小品拉開了晚會的序幕。這個喜劇團是「傑西茶館」的艾傑西（Jesse Appell）領導的，他曾以在北京表演相聲和經營當地喜劇俱樂部而聞名。傑西說，「能夠在遊戲中不斷地切換語言，並且觀眾也能跟得上雙語轉換的節奏，這真是太有趣了！」

俱樂部的一些成員，例如發起人和主席Angela Efros （昵稱小安），是在中國生活時對中文產生了興趣。小安說，她至今都喜歡中文歌曲，她當年曾在中國湖南居住，當時就是通過卡拉OK學習中文，她把歌詞用拼音寫在筆記本里，然後帶着筆記本去K歌房練習唱歌，這段有趣的經歷幫助她掌握更多的中文。至今，她對中文歌曲依然情有獨鍾。

其他成員則是在美國接觸並學習的中文，例如俱樂部成員Dennis Clapp。他說，參與「老外講中文俱樂部」，是是連接千里外中國文化、食物及語言最棒的方式。

老外講中文俱樂部俱樂部成立於2017年，由許多熱愛中文和中國文化的美國人組成。雖然成員們來自不同的職業和背景，但是他們都渴望持續學習中文、提高中文水平，其中很多會員展現了他們對中國語言和文化的深厚情感。