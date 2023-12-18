稅務理財講座 顧衍時：明年全球經濟仍不穩

克勤會計師事務所負責人顧衍時會計師。（記者楊青/攝影）

世界日報16日舉辦2023年終稅務理財線上講座，特邀業界知名會計師分享，洛杉磯克勤會計師事務所（Koo,Chow & Co.LLP）負責人顧衍時（Richard Koo ，CPA, MBA, PHD）認為明年全球經濟仍處不穩。

顧衍時在講座中分析《當前世界經濟局勢及展望》。他表示，2023年的世界經濟處於一個不甚穩定的狀態中，通貨膨脹 影響全球各國，美國這兩年一度出現數十年未見的通貨膨脹，至今居高不下，加上從2022年開始的區域性戰爭仍在持續當中，現在人們也開始擔心亞洲局勢，戰爭和動蕩的局勢進一步增加了經濟的不穩定性和未知性。

顧衍時表示，美國很多家庭今年跟去年的花銷相比增加了1萬元到1.5萬元，無論是中等收入還是低收入家庭都是不小的數字。經濟學人預測，2024年全球經濟依然會飄搖不定，美國明年通膨還會維持3%左右，中國大概在4.5%左右，歐洲大概只有1%，印度大概7%，越南大概6%。

他表示，受通貨膨脹影響，利率 也有改變，去年和今年很多地方都有罷工，要求增加工資和福利，包括三大汽車公司罷工，勞工所得增加，工作從40個小時降低到32個小時。通貨膨脹使得美國的整個經濟都有所改變。

顧衍時認為，2023年美國的房地產 因為利率高，房子少，房價居高不下，狀態不大好。而中國的情況更糟，一些大的地產商最近出現巨大動蕩，中國政府近期做出很大調整，這種改變對中國房地產有一定益處。

消費方面，美國的年底消費情況還是不錯；中國由於房地產不佳，民眾消費也保守。講座錄影詳見：http://tinyurl.com/47ybyprt