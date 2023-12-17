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盜竊團夥 20分鐘連搶4店鋪

記者朱敏梓/綜合報導
三名嫌犯試圖闖入位於伍蘭岡的布利斯藥局。（KTLA）
三名嫌犯試圖闖入位於伍蘭岡的布利斯藥局。（KTLA）

12月16日（週五），洛杉磯市聖費南度谷（San Fernando Valley）夜間發生多起入室盜竊案，距離不遠的四家店鋪在20分鐘內接連遭到入室盜竊，目前警方已經開展調查。

視頻來源：KTLA+ABC NEWS)；後製：記者朱敏梓

這些商鋪位於范杜拉大道（Ventura Boulevard）沿線，據洛杉磯警察局稱，第一次入室盜竊報告發生在凌晨 3 點 39 分，最後一次報告發生在凌晨 4 點。

根據商家提供的監控器畫面顯示，凌晨3點30分左右，監視器畫面捕捉到四名蒙面嫌疑人洗劫了恩西諾（Encino）的 Equivalence 鞋店。店主表示，竊賊偷走了價值約 15 萬元的獨家鞋履、Bearbricks、收藏品和服裝。之後沿著范杜拉大道向西約七哩，三名身穿連帽衫、戴著面具的嫌疑人攜帶撬棍和工具，瞄準了位於伍蘭岡（Woodland Hills）的布利斯藥局（Bliss Pharmacy）。

不過，藥局老闆表示，這些人並沒有闖入成功。她說，這是一年半內第五次發生此類事件，其中兩起發生在過去兩週內。在破門失利後，犯罪嫌疑人又走到了隔壁的Bliss 美甲店，撬開前門後跑進商店。從監控畫面可以看到這群竊賊在店內四處翻找值錢的商品。美甲店老闆表示，嫌疑人沒有偷走任何東西，她還在前門附近的地板上發現了一把商店的鑰匙。她補充說，這是該店第二次被闖入。

企業主們紛紛表示，他們感到很無助。附近的Archers Lock and Security 老闆 Jerry Garcia 表示，他的商店被盜後，他和鄰居投資安裝了監視器、警報器和安全門，但竊賊還是不斷出現。「我覺得現在的加州，尤其是洛杉磯，沒有人站在企業主這邊，」他說， 「他們讓犯罪的人出獄，這些人壓根不會害怕，因為他們知道會被釋放。」

洛杉磯 藥局 加州

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