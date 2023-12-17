華美博物館攜手王宗賢 探討華埠大屠殺
華美博物館日前推出的系列活動「我們共同的未來：反思我們種族的過去」，日前舉辦閉幕式，著名作曲家、鋼琴家兼音樂總監王宗賢 (Nathan Wang) 於洛杉磯市Pico House公開展示了他的原創作品「永誌不忘：1871」(Never Forget: 1871)，並由華裔及美籍華人音樂家與歌手組成的樂團為觀眾帶來了一場令人難忘的演出。
這項由史密森學會 (Smithsonian) 支持，華美博物館舉行的系列活動，邀請了多名學者及歷史學家探討了1871 年華埠大屠殺的歷史，回顧當年約500 名洛杉磯暴徒殘殺華裔移民的慘劇。研討會聚焦了152 年前發生的事件所產生的影響，並探討現今社會如何吸取教訓，避免歷史重演。
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 第一次聽到王宗賢的作品時，就是他為鄺麗莎 (Lisa See) 著作「在金山上」改編的歌劇。阮桂銘稱讚王宗賢能夠創作出與美國華人經歷交匯一起的非凡音樂，她表示，「對華美博物館而言，王宗賢是最佳表演人選，他能將我們過去兩天討論的內容轉化為他的音樂作品。」
王宗賢從3歲開始彈鋼琴，以神童的才華展開了他的音樂生涯，他將西方與中國傳統樂器融為一體，創造出獨特的聲音與感官結合。當天參與演奏的音樂家包括小提琴家任盈潔與李蕙冰、大提琴家胡雅楠 、單簧管演奏家白鐵、古箏演奏家佘蘇、二胡演奏家李曉波等。
此外，華美博物館獲史密森學會 全力支持，將於12月17日中午12時至下午 4時慶祝開館20週年，特別舉辦「家庭同樂日」。整個下午的活動包括手工藝坊，現場多元文化表演節目等，參加者還可於博物館旁之Gateway to Nature展覽廳觀看「突發新聞」的展覽。
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