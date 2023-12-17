華美博物館攜手王宗賢 探討華埠大屠殺

華美博物館邀請王宗賢與華裔音樂家及合唱團共同表演。（華美博物館提供）

華美博物館 日前推出的系列活動「我們共同的未來：反思我們種族的過去」，日前舉辦閉幕式，著名作曲家、鋼琴家兼音樂總監王宗賢 (Nathan Wang) 於洛杉磯 市Pico House公開展示了他的原創作品「永誌不忘：1871」(Never Forget: 1871)，並由華裔及美籍華人 音樂家與歌手組成的樂團為觀眾帶來了一場令人難忘的演出。

這項由史密森學會 (Smithsonian) 支持，華美博物館舉行的系列活動，邀請了多名學者及歷史學家探討了1871 年華埠大屠殺的歷史，回顧當年約500 名洛杉磯暴徒殘殺華裔移民的慘劇。研討會聚焦了152 年前發生的事件所產生的影響，並探討現今社會如何吸取教訓，避免歷史重演。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 第一次聽到王宗賢的作品時，就是他為鄺麗莎 (Lisa See) 著作「在金山上」改編的歌劇。阮桂銘稱讚王宗賢能夠創作出與美國華人經歷交匯一起的非凡音樂，她表示，「對華美博物館而言，王宗賢是最佳表演人選，他能將我們過去兩天討論的內容轉化為他的音樂作品。」

王宗賢從3歲開始彈鋼琴，以神童的才華展開了他的音樂生涯，他將西方與中國傳統樂器融為一體，創造出獨特的聲音與感官結合。當天參與演奏的音樂家包括小提琴家任盈潔與李蕙冰、大提琴家胡雅楠 、單簧管演奏家白鐵、古箏演奏家佘蘇、二胡演奏家李曉波等。

此外，華美博物館獲史密森學會 全力支持，將於12月17日中午12時至下午 4時慶祝開館20週年，特別舉辦「家庭同樂日」。整個下午的活動包括手工藝坊，現場多元文化表演節目等，參加者還可於博物館旁之Gateway to Nature展覽廳觀看「突發新聞」的展覽。