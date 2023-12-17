選美皇后張芳瑜 盼提升台灣能見度

張芳瑜曾在2022年台美小姐比賽中獲冠。（張芳瑜提供）

台裔才女張芳瑜日前獲得美國亞洲小姐（Miss Asia USA）選美皇后，她接受本報訪問強調，希望未來能利用自己的影響力來推廣台灣文化，提升台灣的能見度。

張芳瑜指出，由於複雜的地緣政治因素，台灣在國際外交和認可領域遭遇困難，通常無法以自身名義參與國際論壇，而是以「中華台北」出現。她對自己能代表台灣非常自豪，尤其是在國際競賽如美國亞洲小姐選美中，以台灣名義獲得冠軍。

張芳瑜希望利用她的影響力和平台來推廣台灣的獨特文化、遺產和貢獻。作為台灣代表，張芳瑜感到這是一個展現對文化遺產和國家認同自豪感的機會。她盼望能成為台灣的文化大使，在國際平台上積極、真實地代表台灣。

張芳瑜特別提到，在美國亞洲小姐比賽中，她感受到來自不同亞洲文化背景選手間的團結和多樣性。她在與來自不同文化的參賽者互動中，體驗了對台灣的正面回應和對不同文化的欣賞。這些經歷不僅豐富了她的視野，也加深了她對文化多樣性的理解和尊重。

其實，張芳瑜也是一位高材生，這位台裔才女目前在史丹佛大學（Stanford University）就讀二年級，主修管理科學與工程專業。張芳瑜在史丹佛大學緊張學習期間，積極參與選美活動，分享了時間管理技巧：設定明確目標、合理分配任務、將大任務分解為小部分。不僅提高了她學業和選美的效率，也增強了心理穩定和自信。她同時強調休息和個人時間的重要性，對維持心理和情緒平衡至關重要。

除了選美界的成就，張芳瑜還是一位致力於慈善的創業者。2014年，她與Christie Huang、Kathryn Huang、Kimberly Chang一同創立了慈善組織Madhatter Knits，靈感來自她四年級時學習編織的經驗。該組織的宗旨是為早產兒編織帽子，提供愛、溫暖和支持。自2014年聖誕節 起，他們向洛杉磯 兒童醫院（Los Angeles Children's Hospital）捐贈首批160頂編織帽子，開啟了慈善之路，也展現了選美皇后的另一面貌，即對社會貢獻與慈善的承諾。