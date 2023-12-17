北加華裔候選人 忙著證明自己「中文名」

競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

北加州舊金山 一項新的選舉規定，限制非華裔 候選人在選票上使用中文名字，然此規定也影響部分華裔候選人。這些候選人需在20日前提供其他中文名字相關證明，否則選票上可能只會出現他們的「譯音」中文名。但這個決定已讓不少華裔參選人焦頭爛額，忙著證明自己有「中文名」。

該規定使得諸多華裔參選人忙著自證有效的中文名字，熊競超以已過期的中國護照、回中國取得出生證明，都被認證中文名有效；李灼世翻出婚禮文件，希望可以過關；徐加儀（Jade Tu）用母親的證明信件和她本人名片，則不符要求，她現試圖以此前去中國旅遊簽證上的中文名再送件，但還不知道是否有效。

舊金山標準報報導，過去候選人可提交兩個或三個字的中文名，以吸引華裔選民。然在新規定下，候選人需提交中文名相關證明，證明自己生來就有這個名字，或使用該名字兩年。若沒有，他們會有一個譯音中文名。該規定是舊金山市監督委員會委員陳詩敏（Connie Chan）以文化挪用問題為由發起。

該規定也影響首次競選公職，美國出生的華裔，他們可能不曾公開使用他們的中文名，若在美出生，也可能沒有相關文件。

舊金山選務局15日公布的名單顯示，34名候選人可能會因在選票上使用自行提交的中文名字而遭質疑，包括華裔林灼世（Laurance Lee）、徐加儀（Jade Tu）、熊競超（Jingchao Xiong）、Jamie Wong和Philip Wing等。林灼世與徐加儀競選舊金山民主黨縣中央委員（SF Democratic County Central Committee），熊競超角逐加州參議員。

「我很挫折」李灼世告訴標準報，他查閱舊文件和新聞驗證自己中文名字合法性，卻遭該部門質疑。現在他正查看他的婚禮文件。他一直在X上用其中文名李灼世，並在多篇中文新聞中使用它，儘管如此，這仍未達到該規定「使用兩年」的標準。

致力停止亞裔仇恨的活動人士的徐加儀認為新規定「荒謬」。她提交其華裔母親聲明，證明自己出生時名字就是徐加儀，但仍面臨挑戰。她將於20日在選務局前舉行記者會抗議該規定。

出生於中國，與現任者威善高（Scott Wiener）角逐同一職位的熊競超告訴標準報，他已於本週提交過期的中國護照，有信心其中文名字能獲批准。另一位候選人賴天宸（Michael Lai）也可望符合資格，因他出生於中國，能提交中文出生證明。

該規定影響一些非華裔候選人。競選連任的兩名現任高等法院法官貝格特（Michael Begert）和湯普森（Patrick Thompson）與挑戰者澤切爾（Albert "Chip" Zecher）均屬於被拒絕的34位候選人之一。Zecher的中文名字是李煒澤，但選票上出現的可能是艾伯特·“奇普”·澤徹的譯音中文名字。