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毒物主管機關:滲透風險比預期低

記者啟鉻／河濱報導
圖為斯卓費洛酸坑污染區地下水清理設施。（記者啟鉻／攝影）
圖為斯卓費洛酸坑污染區地下水清理設施。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸全美聞名的嚴重污染地「斯卓費洛酸坑」（Stringfellow Acid Pits），持續整治中。加州2023年出台新法規，擴大強化對污染地點的保護。加州有毒物質控制局（DTSC）指出，有毒污染物滲透到地下的風險，比預想要低。

加州州長紐森在2023年9月初簽署AB777法案，這是一項旨在強化保護「斯卓費洛酸坑」整治污染的環保舉措。據聯邦環保署說法，該污染地點曾是一個危險廢棄物傾倒設施，由於不當處置，使地下水被污染。AB777法案由加州眾議員Sabrina Cervantes在2023年3月提出。

因現行法律禁止其它有毒廢棄物場地的「有毒物質」在「斯卓費洛酸坑」進行處理、存儲、轉移或處置。新法對此加以強化，禁止範圍擴大至「樣本或廢物」。

AB777法案還要求，有毒物質控制局對「斯卓費洛酸坑」進行環保清理時，如有其他垃圾回收廠的材料或物質進入該地，需要先通知赫汝帕谷市府（Jurupa Valley）及其它相關機關。

據悉，AB777法案是在2022年6月，Exide電池回收廠向「斯卓費洛酸坑」轉移含鉛土壤被曝光後提出。

另據加州有毒物質控制局在2021年8月向聯邦環境保護署提出的土壤風險報告，通過對有毒物質在居民區的土壤蒸汽風險評估。表面淺層土壤中的某些有毒物質，含量已較低，似乎不構成健康風險。報告雖然提出滲透風險似乎很小，但仍需要進一步評估。

DTSC還表示，為確保「斯卓費洛酸坑」區域的安全，將持續運營現有整治設施進行地下水清理，評估並優化整治系統操作，並改進清理效果。

加州 紐森 眾議員

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